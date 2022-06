Uncharted 4: Drake hätte beinahe eine Ausdauerleiste bekommen

Der Schatzjäger Nathan Drake muss sich in der „Uncharted“-Reihe mitunter ganz schön ins Zeug legen, um an seine wertvolle Beute zu gelangen. So wollen nicht nur zahlreiche Rätsel gelöst werden, Drake muss sich auch physisch beweisen und springen, schwimmen und klettern was das Zeug hält. Auch in seinem letzten großen Abenteuer „Uncharted 4: A Thief’s End“ ist dies nicht anders.

Wie der Autor Josh Scherr kürzlich bei der YouTube-Show Couch Soup verriet, hätte Naughty Dog in „Uncharted 4“ beinahe noch eine neue Mechanik hinzugefügt. Das Studio wollte das Klettern ursprünglich durch eine Ausdauerleiste aufpeppen.

Klettern sollte noch herausfordernder werden

Josh Scherr hat zusammen mit Neil Druckmann an „A Thief’s End“ und anschließend an „The Lost Legacy“ mitgeschrieben. Am vergangenen Wochenende war er bei dem YouTube-Kanal Couch Soup zu Gast. Dort erzählte Scherr von seiner Karriere bei Naughty Dog, die sich mittlerweile über 20 Jahre erstreckt. Dazu gab er einige Einblicke hinter die Kulissen der Entwicklung von „Uncharted 4“.

„Vieles von dem, was in der Frühphase passiert, sind Prototypen von Design-Dingen, die es schließlich [in ein Spiel] schaffen“, erklärte Scherr über den Entwicklungsprozess. „Wir wollten ein paar interessante Dinge mit der Klettermechanik [in „Uncharted 4″] machen. Die lange Kurzfassung davon ist, dass wir all diese interessanten Dinge mit einem Ausdauerbalken gemacht und versucht haben, es herausfordernder zu gestalten.“

Diese Idee wurde letztendlich jedoch verworfen, da das Team der Meinung war, dass sie „der Art und Weise im Weg stand, wie Naughty Dog das Plattform- und Gunplay vermischen wollte“. „Wir wollten nicht, dass die Spieler auf ihre Ausdauer achten müssen, während sie gleichzeitig den Leuten ausweichen, die auf sie schießen und all diese Dinge“, so Scherr. „Wir wollten, dass alles schnell und zügig abläuft.“ Stattdessen entschied sich das Team dazu, bestehende Mechaniken der Serie weiterzuentwickeln. So wurden Elemente wie der Enterhaken eingeführt und die Stealth-Mechanik sowie der Jeep-Abschnitt „viel komplizierter als in früheren Spielen“ entworfen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass bei Couch Soup über „Uncharted 4: A Thief’s End“ gesprochen wird. In einer früheren Ausgabe war bereits der bekannte Voice Actor Nolan North zu Gast, der dem Protagonisten Nathan Drake seine Stimme leiht. North sprach davon, wie sich „Uncharted 4“ nach dem plötzlichen Weggang von Amy Hennig entwickelt hat.

