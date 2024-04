Rise of the Ronin: Wie schlägt sich der PS5-Exklusiv-Titel kommerziell? Das sagt Koei Tecmo

Rise of the Ronin:

Ende März erschien das von Team Ninja entwickelte Samurai-Abenteuer "Rise of the Ronin" exklusiv für die PS5. Im aktuellen Geschäftsbericht lieferte uns Koei Tecmo erste Details zum kommerziellen Abschneiden des Titels.

Am 20. März 2024 veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und Koei Tecmo das von Team Ninja entwickelte Action-Rollenspiel „Rise of the Ronin“ exklusiv für die PS5.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts ging Koei Tecmo auf das bisherige kommerzielle Abschneiden von „Rise of the Ronin“ ein. Konkrete Zahlen nannte der Publisher zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass das Samurai-Abenteuer stärker startete als die beiden „Nioh“-Titel.

Zum Vergleich: „Nioh“ benötigte im Jahr 2017 17 Tage, um die Marke von einer Million verkaufter Einheiten zu erreichen. „Nioh 2“ (2020) hingegen verkaufte sich spürbar schwächer und knackte die erste Million erst zwei Monate nach seinem Release.

Rise of the Ronin soll über einen langen Atem verfügen

Weiter führte Koei Tecmo aus, dass der Publisher „Rise of the Ronin“ das Potenzial attestiert, sich über einen langen Zeitraum zu verkaufen und „zum mittel- bis langfristiges Wachstum“ des Unternehmens beizutragen. Kurz vor dem Release des PS5-Exklusiv-Titels formulierte Koei Tecmo ambitionierte Ziele.

Wie aus einem Statement des Publishers hervorging, möchte Koei Tecmo von „Rise of the Ronin“ auf lange Sicht mindestens fünf Millionen Einheiten verkaufen. Ob dieses Ziel erreicht werden kann, wird die Zeit zeigen. Zumindest von der Community wurde das Action-Rollenspiel sehr positiv aufgenommen.

Denn während sich der Metascore nach etwas mehr als 120 erfassten Wertungen bei 76 Punkten einpendelte, waren die Spielerinnen und Spieler deutlich zufriedener. Dies belegt zum einen der User-Score, der auf Metacritic bei 8.7 Punkten liegt.

Im PlayStation Store wiederum bringt es „Rise of the Ronin“ nach über 9.500 Bewertungen auf eine Nutzerwertung von 4.27 Punkten.

In den Wochen nach dem Release versorgte Team Ninja „Rise of the Ronin“ mit mehreren Updates. Mit diesen hielten diverse Fehlerbehebungen und Anpassungen Einzug, mit denen die Entwickler die allgemeine Spielerfahrung verbesserten. Zuletzt erschien das Update auf die Version 1.04.

Hier besserte Team Ninja zum einen an der allgemeinen Kameraführung nach. Zudem nahm das Studio Anpassungen an der Bewegungsunschärfe in den Darstellungsmodi „Grafik“ und „Raytracing“ vor. Alle weiteren Details zum Update 1.04 haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Rise of the Ronin“ erschien wie eingangs erwähnt im März für die PS5. Im neuesten Werk der „Nioh“- und „Ninja Gaiden“-Macher von Team Ninja führt unser Weg in das Japan des 1863. Nach drei Jahrhunderten der Gewaltherrschaft des Tokugawa-Shogunats kreuzen die Schwarzen Schiffe des Westens an den Grenzen des Landes auf, das daraufhin im Chaos versinkt.

Wir übernehmen die Kontrolle über einen Ronin, einen Samurai ohne Herren, der in den politischen Wirren dieser Zeit seinem eigenen Schicksal folgt. Mit euren Entscheidungen nehmt ihr aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte und entscheidet selbst, mit welchen Fraktionen ihr euch verbündet.

