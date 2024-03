Rise of the Ronin: Die offene Welt war eine „große Herausforderung“

Rise of the Ronin:

Fumihiko Yasuda und Yosuke Hayashi sprachen ein wenig über die Entwicklung von "Rise of the Ronin". Dabei gaben sie zu, dass die offene Spielwelt eine "große Herausforderung" darstellte.

Am 22. März erschien das neueste Spiel von Team Ninja: „Rise of the Ronin“. Über die Herausforderungen der Entwicklung sprachen jetzt Director Fumihiko Yasuda und Producer Yosuke Hayashi mit VGC.

Das japanische Entwicklerstudio kreierte diesmal ein Open-World-Abenteuer, um eine Abwechslung zu den bisherigen Spieleerfahrungen bieten zu können. Sowohl „ein Gefühl von Freiheit“ als auch „eine reichhaltige Geschichte“ wollte Team Ninja damit vermitteln.

Yasuda muss jedoch zugeben: Die offene Spielwelt war eine erhebliche „Herausforderung“ für das Team. Für das nächste Projekt wollen er und seine Mitarbeiter daraus Schlüsse ziehen.

„Rise of the Ronin war eine große Herausforderung für uns, weil es etwas ist, was wir bisher noch nicht gemacht haben, was den Grad der Freiheit und die Geschichte angeht, während wir das Action-Gameplay beibehalten haben“, erklärt der Japaner.

Team Ninjas Herausforderung für die Zukunft

Er erklärt weiter: „Ich denke, unsere Herausforderung für die Zukunft ist es, darauf aufzubauen und vielleicht Dinge zu erreichen, die wir dieses Mal nicht geschafft haben, und von dort aus weiter aufzubauen.“

An anderer Stelle meinte Yasuda, dass er weiterhin ein großer Fan des linearen Spielprinzips von „Nioh“ und Co. sei. Dennoch ist er zuversichtlich, dass auch die Fans der bisherigen Titel von Team Ninja ihren Spaß mit „Rise of the Ronin“ haben.

Die Testwertungen versprachen jedenfalls ein solides, aber nicht überragendes Samurai-Abenteuer:

„Rise of the Ronin“ ist ausschließlich für PS5 verfügbar. Der Preis beträgt 79,99 Euro. Für zehn Euro mehr kriegt ihr die Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten.

Seid ihr zufrieden mit dem Spiel? Schreibt uns euren bisherigen Eindruck gerne in die Kommentare.

