Rise of the Ronin: Test-Wertungen sind da – Was sagt die Fachpresse?

Rise of the Ronin:

Die Tests und Wertungen zu "Rise of the Ronin" sind da. Lohnt der Kauf oder sollten Spieler besser warten? Die Meinungen unterscheiden sich erheblich.

Um 12 Uhr fiel das Embargo für Tests zum morgen erscheinenden Samurai-Abenteuer “Rise of the Ronin”. Auch wir haben uns den von Team Ninja entwickelten Titel angeschaut. Unseren Bericht lest ihr hier.

Doch was sagt die internationale Presse und bei welchem Wert landete der Metascore? Nach mehr als 80 gewerteten Tests ergibt sich ein aussagekräftiges Bild.

Tester sind sich nicht einig

Der Metascore von “Rise of the Ronin” liegt basierend auf momentan rund 90 Tests bei einem Wert von 76. Damit befindet sich der PS5-Titel knapp im grünen Bereich. Allerdings hatten sich der Publisher Sony Interactive Entertainment sowie der Entwickler Team Ninja vermutlich mehr erhofft.

Der Metascore von 76 spiegelt aber längst nicht die Meinungen aller Tester wider. Denn die Bandbreite der Wertungen ist im Fall von “Rise of the Ronin” ziemlich groß und reicht momentan von 50 bis hin zu 95.

Besonders angetan ist PlayStation Universe und schreibt im Fazit: “Obwohl Rise of the Ronin wie ein Schmelztiegel von Einflüssen aus anderen Spielen wirkt, ist es für mich bisher eine echte Überraschung des Jahres, da es klar zeigt, dass Team Ninja ein sicheres Gespür für überzeugendes Open-World-Design hat – auf eine Weise, die viele seiner Genre-Kollegen nicht haben.”

Laut Dexerto schmiedet das Samurai-Epos von Team Ninja erfolgreich einen neuen Weg, indem es “actiongeladene Kämpfe, unterhaltsame Traversiermechaniken und eine liebenswerte Besetzung von Charakteren kombiniert”. Gleichzeitig sollten Spieler nicht die hübschen Grafiken eines “Ghost of Tsuhima” oder die Schwierigkeitsgrade eines “Sekiro” erwarten.

Überladene Karten und aufgeblähte Systeme

Game Rant wiederum meint: “Es behält viele loot-lastige Soulslike-Eigenschaften bei, definiert sich jedoch neu als Action-RPG, das sich um seine Welt, Charaktere und spielergetriebene Handlung kümmert. […] Team Ninja hat bewiesen, dass es mehr kann als nur Nioh weiterzuentwickeln. Und Fans, die sich auf Rise of the Ronin einlassen, sollten viel Freude daran haben.”

Kritischer gestimmt ist die Redaktion von IGN. Zwar bietet “Rise of the Ronin“ eine “coole historische Kulisse”, einen “fairen Kampf und ein intelligentes RPG-Design”, was das Spiel vor allem mit Freunden faszinierend macht. Hinzu kommen aber auch “überladene Karten, aufgeblähte Systeme und eine wirklich absurde Menge an nutzlosem Loot”, der sortiert werden möchte.

Schlusslicht in der Wertungsskala bildet der Test von Variety. Darin heißt es: “Rise of the Ronin ist in der Theorie ein viel besseres Spiel als in der Praxis. Es kommt mit veralteter Grafik, abgedroschenen Kämpfen und schmerzlich generischen Charakteren zu kurz.“

Die auf Metacritic hinterlegte Testübersicht umfasst weitere Stimmen und lässt sich wie folgt einstufen:

Positiv: 63 Prozent

63 Prozent Gemischt: 36 Prozent

36 Prozent Negativ: 0 Prozent

In den kommenden Tagen und Wochen könnten sich weitere Reviews hinzugesellen und für leichte Verschiebungen sorgen. Bei bisher rund 90 Tests dürfte sich am Metascore aber kaum noch etwas ändern.

„Rise of the Ronin“ erscheint am morgigen Freitag exklusiv für die PS5. Was sagt ihr zu den heutigen Test-Wertungen? Werdet ihr einen Ausflug nach Japan unternehmen?

