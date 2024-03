Rise of the Ronin: Dieser PlayStation-Exklusiv-Hit fungierte als Inspirationsquelle

Rise of the Ronin:

In einem Interview sprachen die Entwickler von Team Ninja noch einmal über die Arbeiten an ihrem PS5-Projekt "Rise of the Ronin". Wie Game Director Fumihiko Yasuda angab, war es vor allem ein Titel der PlayStation Studios, der zahlreiche Inspirationen lieferte.

Mit „Rise of the Ronin“ erscheint Ende der Woche der nächste Titel des japanischen Entwicklerstudios Team Ninja („Nioh“, „Wo Long: Fallen Dynasty“) für die PS5.

Kurz vor dem Release plauderte das verantwortliche Team im Interview mit Automaton über die Arbeiten an „Rise of the Ronin“. Wie Game Director Fumihiko Yasuda anmerkete, zog Team Ninja bei den Arbeiten am ersten Open-World-Projekt des Studios einen bekannten Titel der PlayStation Studio als Inspirationsquelle heran.

Hierbei haben wir es wenig überraschend mit „Ghost of Tsushima“ aus dem Hause Sucker Punch zu tun, das 2020 für die PS4 und etwas später auch für die PS5 erschien. Genau wie in „Rise of the Ronin“ führte unser Weg hier in das feudale Japan, wo wir in die Rolle eines Samurai schlüpften.

Ghost of Tsushima als Inspirationsquelle

Den Einfluss, den „Ghost of Tsushima“ auf die Entwicklung von „Rise of the Ronin“ nahm, kommentierte Yasuda wie folgt: „Rise of the Ronin ist unser erstes Open-World-Spiel. Ghost of Tsushima war eines der Spiele, die wir als Referenz verwendet haben. Ich persönlich habe das sehr genossen. Ich war inspiriert von der Tatsache, dass ein in Japan angesiedeltes Spiel von den Entwicklern so umfangreich recherchiert worden war.“

Der Game Director weiter: „Auch für Aspekte wie sein Kampfsystem hat es hohe Anerkennung gefunden. Gleichzeitig fragte ich mich, warum wir damals nicht ein Spiel wie Ghost of Tsushima veröffentlichen konnten. Ghost of Tsushima diente als gute Ermutigung für die Erstellung von Rise of the Ronin.“

Wie Produzent Yosuke Hayashi ergänzte, sollten wir allerdings keinen geistigen Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ erwarten. Stattdessen biete „Rise of the Ronin“ zahlreiche Eigenheiten, die die Fans von einem Team Ninja-Spiel erwarten.

Producer betont den eigenständigen Charakter

Hayashi führte aus: „Es ist nicht so, dass wir uns Ghost of Tsushima nicht bewusst waren. Stattdessen denken wir, das Wichtigste ist, die einzigartigen Eigenschaften von Spielen von Koei Tecmo und Team Ninja zu fördern.“

„Ich bin zuversichtlich, dass, wenn ihr Rise of the Ronin spielt, das greifbare Gefühl des Spiels, der Kampf und andere Aspekte der ‚Japanischkeit‘ im Vergleich zu anderen Titeln anders und besser erscheinen werden.“

„Rise of the Ronin“ erscheint am kommenden Freitag, den 22. März 2024 exklusiv für die PS5. Die Standard-Edition ist im PlayStation Store für 79,99 Euro erhältlich. Die digitale Deluxe Edition hingegen wird für 89,99 Euro angeboten und bietet diverse exklusive Extras.

Darunter ein digitales Artbook und eine digitale Version des offiziellen Soundtracks.

