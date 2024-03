Rise of the Ronin: Performance-Modus kämpft laut Vorschau mit einer instabilen Framerate

Rise of the Ronin:

Wie zahlreiche aktuelle Titel auch, bietet euch "Rise of the Ronin" unterschiedliche Darstellungsmodi. Wie aus einer aktuellen Vorschau von "Skill Up" hervorgeht, hat der Performance-Modus derzeit noch Probleme, die angepeilte Darstellung in 60FPS stabil zu halten.

Mit „Rise of the Ronin“ erscheint in der nächsten Woche das nächste große Projekt der „Nioh“- und „Wo Long: Fallen Dynasty“-Macher von Team Ninja.

Ausgewählte Magazine hatten in den vergangenen Tagen die Möglichkeit, das Action-RPG für Previews anzuspielen. Darunter der Youtube-Kanal „Skill Up“. Dieser verlor im Rahmen eines Videos ein paar Worte über die technische Umsetzung von „Rise of the Ronin“. Im Detail ging es hier um den Performance-Modus.

Im Performance-Modus zielt Team Ninja auf eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde ab. Dafür verzichten die Entwickler im Gegenzug auf eine höhere Auflösung. Laut „Skill Up“ werden die angepeilten 60FPS von „Rise of the Ronin“ leider nicht stabil erreicht. Stattdessen soll die Bildwiederholungsrate immer wieder in den 40er-Bereich abrutschen.

Bis zum Release könnte noch nachgebessert werden

Wie „Skill Up“ ausführt, macht sich die instabile Framerate nicht nur in den Kämpfen oder im Spielgeschehen an sich bemerkbar. Die Zwischensequenzen leiden im Performance-Modus der Preview-Version von „Rise of the Ronin“ ebenfalls unter kleineren Framerate-Drops.

In wie weit auch die finale Version des Action-RPGs mit der instabilen Framerate im Performance-Modus zu kämpfen haben wird, bleibt abzuwarten. Laut „Skill Up“ geht aus den Dokumenten zum Preview-Embargo nämlich hervor, dass Team Ninja bis zum Release in der nächsten Woche diverse Performance-Patches veröffentlichen möchte.

Ob diese ausreichen werden, um für eine stabile Performance beziehungsweise Framerate zu sorgen, erfahren wir spätestens am kommenden Freitag, wenn sowohl „Rise of the Ronin“ an sich als auch der obligatorische Day-One-Patch zur Verfügung stehen.

Team Ninja kämpfte des Öfteren mit instabilen Framerates

Ein Blick auf die Vergangenheit zeigt leider, dass „Rise of the Ronin“ nicht der erste Team Ninja-Titel wäre, dessen Framerate zum Launch Schwankungen unterworfen ist. Selbiges galt zum Beispiel für die beiden „Nioh“-Abenteuer oder das 2023 veröffentlichte „Wo Long: Fallen Dynasty“.

Allerdings besserte das japanische Studio bei seinen letzten Spielen nach dem Release mit diversen Updates nach. Ähnliches können wir wohl beim PlayStation 5-exklusiven „Rise of the Ronin“ erwarten. Das Samurai-Abenteuer erscheint am kommenden Freitag, den 22. März 2024 für Sonys Konsole.

In unserem ausführlichen Special haben wir alle wichtigen Details zum nächsten Werk von Team Ninja für euch zusammengefasst.

