Rise of the Ronin: Schmiede dein Schicksal –Launch-Trailer

Acht Tage vor der Veröffentlichung hat Sony PlayStation den Launch-Trailer zu "Rise of the Ronin" hochgeladen. Stimmt euch schon mal auf packende Samurai-Kämpfe im Japan des 19. Jahrhunderts ein.

Bis nächste Woche Freitag müsst ihr euch noch gedulden, dann erscheint „Rise of the Ronin“ exklusiv für PlayStation 5. Eure Lust auf das actionreiche Samurai-Abenteuer kurbelt jetzt nochmal der Launch-Trailer an, den Sony heute veröffentlichte.

Zählt ihr zu den Vorbestellern, könnt ihr den Download bereits ab dem morgigen Freitag vornehmen. So könnt ihr zum Release pünktlich loslegen. Mit 96 Gigabyte fällt „Rise of the Ronin“ definitiv groß aus.

Der cinematische Trailer enthält neben Spielszenen auch Live-Action-Sequenzen. Schaut dabei zu, wie sich zwei Samurai für ein tödliches Schwertduell bereitmachen.

Erstmals ein Open-World-Abenteuer mit Schwierigkeitsgraden

Euch erwartet das erste Open-World-Abenteuer von Team Ninja. Ebenfalls eine Neuerung stellen die 3 Schwierigkeitsgrade dar, wodurch ihr die Herausforderung diesmal selbst festlegt. Mittels zahlreicher Entscheidungen und Dialogoptionen könnt ihr die Geschichte zudem maßgeblich beeinflussen.

Wollt ihr nicht alleine spielen, könnt ihr euch dank einem Online-Koop-Modus mit zwei Freunden zusammenschließen – eine Mitgliedschaft bei PS Plus vorausgesetzt. Gemeinsam könnt ihr die Missionen der Hauptstory absolvieren.

Die kürzlich veröffentlichten Hands-On-Berichte haben schon mal einen klaren Ausblick auf das Spielerlebnis gegeben. Gelobt wurden unter anderem die Nahkämpfe, die Hafenstadt von Yokohama und die vielen Nebenaufgaben.

Möchtet ihr vorbestellen, könnt ihr das im PS Store erledigen. Der Preis beträgt 79,99 Euro. Bis zum 22. März, dem Erscheinungstag, bekommt ihr folgende Boni dazu:

Vier Kampfstile

Iga Ninjas Katana

Iga Ninjas Rüstungsset

Wer sich noch mehr Inhalt wünscht, sollte zur Digital Deluxe Edition greifen. Dafür bezahlt ihr 89,99 Euro und erhaltet neben dem Hauptspiel:

Iga Ninjas Stab

Toyokuni-Doppelschwerter

Bando-Krieger-Rüstungsset

Formelle japanische Kleidung

Digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

