Rise of the Ronin: Die 3 Schwierigkeitsgrade beschrieben

Rise of the Ronin:

Team Ninja erklärte die drei Schwierigkeitsgrade des PS5-Rollenspiels "Rise of the Ronin". Dabei machten die leitenden Entwickler klar, diesen Titel für möglichst viele Spieler zugänglich gestalten zu wollen.

Dass „Rise of the Ronin“ mehrere Schwierigkeitsgrade haben wird, kam schon im Sommer ans Licht. Jetzt bestätigte Team Ninja offiziell: 3 Schwierigkeitsstufen sind im kommenden Action-RPG enthalten.

Was die Entwickler sich bei den Schwierigkeitsgraden gedacht haben, erklärten Producer Yosuke Hayashi und Game Director Fumihiko Yasuda gegenüber dem französischen Videospielmagazin Jeuxvideo.

Für ein breites Spektrum von Spielern

Es ist klar, dass Team Ninja-Titel nicht so konzipiert sind, dass sie für jeden leicht zu spielen sind, aber wir wollten diesen Titel für ein breites Spektrum von Spielern zugänglich machen. Wir haben drei verschiedene Schwierigkeitsmodi entwickelt, die die Spieler je nach ihren Vorlieben wählen können. Team Ninja über den Schwierigkeitsgrad

Im Anschluss erklärten die beiden, wie die einzelnen Schwierigkeitsgrade aufgebaut sind. Die genauen Bezeichnungen der Stufen wurde nicht genannt.

Erster Modus – für Spieler, die sich auf die Geschichte konzentrieren und ohne zu große Herausforderungen spielen wollen.

– für Spieler, die sich auf die Geschichte konzentrieren und ohne zu große Herausforderungen spielen wollen. Zwischenmodus – richtet sich an Spieler, die an diese Art von Spielerfahrung gewöhnt sind.

– richtet sich an Spieler, die an diese Art von Spielerfahrung gewöhnt sind. Anspruchsvoller Modus – stärker an die früheren Titel von Team Ninja angelehnt, weshalb Hardcore-Spieler und Souls-Fans angesprochen werden.

„Rise of the Ronin“ kommt am 22. März nächsten Jahres auf die PS5. Vorbestellungen sind seit einer Woche möglich. Als Belohnung kriegt ihr dabei zusätzliche vier Kampfstile, ein Katana und ein Rüstungsset.

Die Standard Edition kostet euch 79,99 Euro, während die Deluxe Edition zehn Euro mehr kostet. Letzteres enthält neben dem Spiel ein digitales Artbook, den digitalen Soundtrack und mehrere Ingame-Gegenstände.

Gewaltreiche Szenen scheinen ein fester Bestandteil des PS5-Rollenspiels nicht zu mangeln. So entschied sich das ESRB für ein M-Rating, womit sich das Game in den Vereinigten Staaten ab Leute mit einem Mindestalter von 18 Jahren richtet. In der Beschreibung ist unter anderem von Enthauptungen und Zerstückelungen die Rede.

