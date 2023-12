Rise of the Ronin: Explizite Gewaltdarstellung sorgt in den USA für das M-Rating

Rise of the Ronin:

In den USA wurde das PS5-exklusive "Rise of the Ronin" mit einer Altersfreigabe versehen. Wie sich dieser entnehmen lässt, geht es auch im neuesten Werk der "Nioh"- und "Ninja Gaiden"-Macher teilweise recht blutig zur Sache.

Nachdem Sony Interactive Entertainment das PS5-exklusive „Rise of the Ronin“ kürzlich für einen Release im Frühjahr 2024 bestätigte, folgte in dieser Woche eine Alterseinstufung in den USA.

Wie aus dieser hervorgeht, versah das Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) „Rise of the Ronin“ mit dem M-Rating für ein volljähriges Publikum. Eine Einstufung, die die Jugendschützer in den USA auf die zum Teil explizite Gewaltdarstellung des PS5-exklusiven Action-Rollenspiels zurückführen.

Diese macht sich vor allem im Kampf bemerkbar. Hier greift der Protagonist von „Rise of the Ronin“ unter anderem auf Samuraischwerter oder Klingenspeere zurück, die für abgetrennte Gliedmaßen oder Enthauptungen sorgen können.

Zudem können ohne weitere Folgen Zivilisten getötet werden, was ebenfalls Anteil an dem M-Rating hatte.

So begründet das ESRB die Alterseinstufung

In der Beschreibung des ESRB heißt es: „Dies ist ein Action-Adventure-Spiel, bei dem die Spieler die Rolle eines ehemaligen Attentäters im alten Japan (Edo-Zeit) übernehmen. Die Spieler erkunden eine offene Spielwelt, um Quests abzuschließen, mit Charakteren zu interagieren und gegen feindliche Kräfte zu kämpfen.“

„Dabei verwenden die Spieler Samurai-Schwerter, Klingenspeere, Pistolen und Flammenwerfer, um Schläger und Ninjas in einem Nahkampfstil zu bekämpfen. Die Spieler haben auch die Möglichkeit, Zivilisten zu töten, ohne dass dies den Fortschritt der Spieler beeinträchtigt.“

„Bei einigen Angriffen kommt es zu einer Enthauptung und/oder Zerstückelung mit großen Blutspritzern und zerstückelten Körperteilen auf dem Boden.“ Auch an Schimpfwörtern wird in „Rise of the Ronin“ nicht gespart.

„Rise of the Ronin“ erscheint am 22. März 2024 exklusiv für die PS5. Im Laufe des heutigen Tages trafen neue Details zur Spielwelt, dem Setting oder dem Schwierigkeitsgrad des Titels ein.

