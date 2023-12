Rise of the Ronin: Der Erscheinungstermin steht fest – neuer Trailer zum Samurai-RPG

Rise of the Ronin:

Unter zahlreichen Spielen hatte auch "Rise of the Ronin" einen Auftritt bei den Game Awards. Im präsentierten Trailer haben wir den genauen Erscheinungstermin des Samurai-Abenteuers erfahren.

Neben dem DLC zu „God of War Ragnarök“ hat Sony noch ein Spiel auf den Game Awards vorgestellt. Und zwar das Action-RPG „Rise of the Ronin“, das zwar von Team Ninja stammt, jedoch exklusiv für PS5 herauskommt.

Am Ende des neuen Trailers haben die Verantwortlichen das Erscheinungsdatum verraten: den 22. März 2024. Wer vorbestellen möchte, muss sich nur noch bis zum 14. Dezember gedulden. Als Bonus kriegt ihr ein Katana- und ein Rüstungsset und vier Kampfstile dazu.

Fumihiko Yasuda, Präsident und Director bei Team Ninja, äußerte sich auf dem PS Blog zum Spiel: „Seit der Ankündigung dieses Titels im September letzten Jahres haben wir hart gearbeitet, angespornt durch die Begeisterung, die unsere Spieler seither zum Ausdruck gebracht haben. Rise of the Ronin bietet ein historisches Setting, wie es für Koei Tecmo typisch ist, und ist gleichzeitig voll von Team Ninjas eigener Art von Action und Kampf.“

Team Ninjas größtes Spiel

Es ist das bisher größte Spiel von Team Ninja. Die Entwickler haben hierfür eng mit Sony Interactive Entertainment zusammengearbeitet.

Ihr dürft eine riesige Welt des Japans der späten Edo-Periode erkunden. Nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Pferd und einem Gleiter könnt ihr euch fortbewegen. Mit wem ihr euch verbündet und mit wem ihr in Konflikt geratet, bestimmen eure Entscheidungen.

Für die Gegner, die euch auf eurem Weg begegnen, stehen euch unzählige Waffen zur Verfügung. Darunter befinden sich Schwerter, Speere, Feuerwaffen und Wurfwaffen. Zudem lassen sich ein Enterhaken und Stealth-Taktiken nutzen.

