God of War Ragnarök Valhalla: Gratis-DLC vorgestellt – kommt schon nächste Woche!

Schon in ein paar Tagen dürft ihr ein neues Abenteuer mit Kratos und Atreus erleben. Sony Santa Monica präsentierte auf den Game Awards nämlich einen DLC für "God of War Ragnarök".

Die Reise von Kratos in der nordischen Mythologie ist noch nicht vorbei. Denn soeben hat Sony auf den Game Awards 2023 eine Download-Erweiterung für „God of War Ragnarök“ angekündigt. Sie nennt sich „Valhalla“ – wie der vorletzte „Assassin’s Creed“-Ableger. Genau wie das Hauptspiel erscheint der DLC für PS5 und PS4.

Das Gute daran: Ihr müsst keinen Cent zahlen! Die Entwickler des Götter-Abenteuers schenken euch den DLC. Außerdem kommt diese Erweiterung schon am 12. Dezember, also in vier Tagen heraus. Ihr dürft also schon in wenigen Tagen erneut mit dem Kriegsgott die nordische Welt aufmischen.

Für diesen DLC hat sich das Entwicklerteam vom Roguelite-Genre inspirieren lassen. Somit werdet ihr bei einem Bildschirmtod vermutlich einen Teil eurer Ausrüstung verlieren.

Eine persönliche und nachdenkliche Reise

So liest sich die offizielle Beschreibung: „Begib dich mit Kratos nach Valhalla auf eine zutiefst persönliche und nachdenkliche Reise in eine Zukunft, die er nie für möglich gehalten hätte. Meistere die Herausforderungen von Geist und Körper in einem Abenteuer, das die geliebten Kämpfe aus God of War Ragnarök mit brandneuen, vom Roguelite-Genre inspirierten Elementen verbindet.“

Sohnemann Atreus scheint in dieser Spielerfahrung keine Rolle zu spielen. Zumindest ist er im Trailer nicht zu sehen. Ob er vielleicht doch vorkommt, dürft ihr bald selbst herausfinden.

Gerüchte brachten bereits ein DLC ins Gespräch. Zuerst berichtete darüber im August „The Snitch“, im Oktober „ViewerAnon“. Ein spanisches Magazin sprach wiederum von einer Standalone-Erweiterung, was sich nicht bewahrheitet hat.

Was genau euch im DLC erwartet, zeigt euch der veröffentlichte Trailer. Schaut ihn euch jetzt an:

