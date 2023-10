God of War: Ein DLC zu Ragnarök? Weiterer Leaker spricht von neuen Inhalten

Laut dem bekannten Leaker "ViewerAnon" arbeiten die Entwickler der Sony Santa Monica Studios an einen Projekten auf Basis der "God of War"-Marke. Darunter könnte sich ein DLC oder ein "halbes Sequel" zu "God of War: Ragnarök" befinden.

In den vergangenen Monaten hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass die Entwickler der Sony Santa Monica Studios an einem DLC oder einer Erweiterung zu „God of War: Ragnarök“ aus dem Jahr 2022 arbeiten.

Für neuen Gesprächsstoff sorgt in diesen Tagen der bekannte Leaker „ViewerAnon“, der in der Vergangenheit immer wieder mit korrekten Aussagen auf sich aufmerksam machte und berichtet, dass bei Sony Santa Monica in der Tat an neuen „God of War“-Inhalten gearbeitet wird. Wie der Leaker ergänzte, könnten wir es hier mit einem DLC oder einem „halben Sequel“ zu „God of War: Ragnarök“ zu tun haben.

Mit seinen Aussagen bezieht sich „ViewerAnon“ auf einen Bericht von IGN, in dem über Projekte wie „Uncharted: The Lost Legacy“ gesprochen wird, mit denen im Triple-A-Bereich die Wartezeit bis zum Release eines vollwertigen Nachfolgers überbrückt werden kann.

Hinweise auf neue Projekte verdichten sich

Die Verantwortlichen der Sony Santa Monica Studios wollten die Berichte um neue „God of War“-Projekte bisher zwar nicht bestätigen, befeuerten die Spekulationen allerdings im August mit einer Stellenausschreibung. Mit dieser begab sich das Studio auf die Suche nach einem Combat-Designer, der an einem noch unangekündigten Projekt arbeiten soll.

Vielsagend war in diesem Zusammenhang ein Blick auf die Qualifikationen, die mögliche Bewerber mitbringen sollten. Hier hieß es: „Muss Kenntnisse über God of War (2018) und God of War Ragnarök (2022) haben und in der Lage sein, ausführlich über die Kampfsysteme, Mechaniken und Gegner zu sprechen.“

Laut dem als zuverlässige Quelle geltenden Leaker und Insider „The Snitch“ bezog sich die Stellenausschreibung auf einen DLC zu „God of War: Ragnarök“, dessen Arbeiten (Stand August 2023) zu etwa 60 Prozent abgeschlossen sein sollen.

Sollten sich die Angaben der Insider bewahrheiten, dann könnte die offizielle Ankündigung des möglichen DLCs zu „God of War: Ragnarök“ auf absehbare Zeit erfolgen.

IGN’s bang-on here – this is how you cut the gap between releases while also maybe letting greener teams work on the half-sequel with established tools and support. Santa Monica Studio’s working on new GOD OF WAR stuff and I wonder whether it will be RAGNAROK DLC or a half-sequel https://t.co/MxXUyNUvKT — ViewerAnon (@ViewerAnon) October 5, 2023

