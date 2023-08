God of War Ragnarök: Bekannter Leaker bestätigt Arbeiten an einem DLC

Aktuellen Gerüchten zufolge wird an einem DLC zum gefeierten Action-Titel "God of War: Ragnarök" gearbeitet. Dies möchte ein bekannter Leaker, der sich in der Vergangenheit mit korrekten Aussagen hervortat, erfahren haben.

Bereits kurz nach dem offiziellen Release von „God of War: Ragnarök“ im November des vergangenen Jahres wies Game-Director Eric Williams darauf hin, dass es eher unwahrscheinlich sei, dass der Action-Titel mit einem DLC versehen wird.

Möglicherweise könnten die Dinge mittlerweile aber anders liegen. So wies der bekannte Leaker „The Snitch“, der mit seinen Aussagen in der Vergangenheit oftmals richtig lag, darauf hin, dass sich in der Tat ein DLC zu „God of War: Ragnarök“ in Entwicklung befinden soll. Dies habe ihm die gleiche Quelle bestätigt, die bereits die ersten Screenshots zum PlayStation 5-exklusiven Rollenspiel „Rise of the Ronin“ leakte.

Weiter wies die anonyme Quelle gegenüber „The Snitch“ darauf hin, dass die Arbeiten an dem DLC zu etwa 60 Prozent abgeschlossen sind.

Ein DLC? Oder doch eine Erweiterung?

Dies könnte darauf hindeuten, dass die offizielle Ankündigung in den nächsten Monaten erfolgt – beispielsweise im Rahmen einer neuen PlayStation Direct. Unklar ist laut dem Leaker noch, ob wir es hier mit einem klassischen DLC oder nicht doch einer umfangreichen Story-Erweiterung zu tun haben.

Gestützt werden die Gerüchte um den DLC beziehungsweise die Erweiterung zu „God of War: Ragnarök“ von einer Stellenausschreibung. Mit dieser begaben sich die Verantwortlichen der Sony Santa Monica Studios in diesem Monat auf die Suche nach einem Combat-Designer, der Erfahrungen mit den Kampfsystemen von „God of War“ aus dem Jahr 2018 und „God of War: Ragnarök“ vorzuweisen hat.

Zu den Projekten, an denen mögliche Interessenten arbeiten sollen, wurden in der Stellenausschreibung keine weiteren Details genannt. Daher reichten die Spekulationen von neuen Inhalten zu „God of War: Ragnarök“ über einen Nachfolger bis hin zu einer PC-Umsetzung des erfolgreichen Action-Titels.

Weitere Meldungen zum Thema:

Sollten die Entwickler von Sony Santa Monica Studios Stellung zu den aktuellen Gerüchten beziehen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Project „God of War: Ragnarok DLC“ is on the way. Here we go. pic.twitter.com/e1zgaq42eU — The Snitch (@insider_wtf) August 24, 2023

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren