Santa Monica Studio: „God of War“-Art Director verkündet seinen Abschied

Santa Monica Studio ist eines der Flaggschiffe von Sony Interactive Entertainment und in den letzten zehn Jahren hatte Rafael Grassetti den Spielen des Unternehmens seinen Stempel aufgedrückt. Nun hat der Art Director mitgeteilt, dass er die „God of War“-Entwickler verlässt.

Dankbarkeit für eine tolle Reise

Via Twitter schrieb Grassetti: „Heute mein letzter Tag bei Sony, nachdem ich über eine Dekade ein Teil dieser unglaublichen Reise war. Es ist bittersüß, aber über allem bin ich von Dankbarkeit für die zahllosen Möglichkeiten ergriffen, die ich glücklicherweise haben durfte. Sony war mein zweites Zuhause und ich bin unfassbar dankbar, dass ich so tiefgreifend an God of War beteiligt sein durfte. Die Fähigkeiten, die ich lernte und die tiefen Verbindungen, die ich mit unglaublichen Menschen knüpfte, werden immer mit mir sein.“

Im November 2013 stieß Grassetti zu Santa Monica Studio und übernahm die Rolle als Lead Character Artist. Später sollte er der federführende Künstler hinter dem 2018er „God of War“ werden, woraufhin die Rolle des Art Directors für „God of War: Ragnarök“ folgte. All seine Leistungen verschafften ihm sogar den Posten des Studio Art Directors.

„Ein besonderes Dankeschön an die fantastischen Cory Barlog, Eric Williams, Yumi Yang und Scott Rohde für das Vertrauen in mich sowie die gesamte Santa Monica Studio-Familie für die Unterstützung. Sony hat eine integrale Rolle darin gespielt, meine Karriere zu formen und ich werde die Erinnerungen und Erfahrungen für immer zu schätzen wissen“, hat Grassetti im Weiteren mitgeteilt.

Weitere Meldungen zu Santa Monica Studio:

Darüber hinaus glaubt Grassetti an den weiteren Erfolg des Studios und er hofft, dass er eines Tages erneut etwas mit den Kollegen erschaffen kann. Er selbst wird im Laufe der kommenden Woche Details zu seiner Zukunft verraten.

Wir sind gespannt, was er als nächstes in petto hat und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren Weg.

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Sony Santa Monica.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren