Sony Santa Monica: God of War-Macher heuern für ihr nächstes Projekt an

Bereits im Jahr 2021 ließ sich Stellenausschreibungen der Sony Santa Monica Studios entnehmen, dass sich neben dem im November 2022 veröffentlichten „God of War: Ragnarök“ ein weiteres Projekt in Entwicklung befindet.

Abgesehen von der Tatsache, dass sich der besagte Titel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, ließen handfeste Details bislang auf sich warten. Ein neues Lebenszeichen lieferten uns aktuelle Stellenausschreibungen, mit denen die Sony Santa Monica Studios nach Verstärkung für das neue Projekt suchen.

Neu besetzt werden sollen unter anderem die Posten des Lead-Tool-Programmers, des Senior-Managers im Bereich des Designs, des Senior-Producers oder des Senior-Character-Concept-Artists.

Unklar ist leider weiterhin, woran die Sony Santa Monica Studios im Detail arbeiten. In der Vergangenheit hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass es sich beim unangekündigten Projekt der „God of War“-Macher um ein Fantasy-Abenteuer handeln könnte, das auf einer neuen Marke basiert und unter der Leitung von Game-Director Cory Barlog entsteht. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Auch steht weiterhin in den Sternen, wann mit der Ankündigung beziehungsweise Enthüllung des mysteriösen Projekts zu rechnen ist. Als mögliches Event für die Präsentation des neuen Sony Santa Monica-Titels würde sich der große PlayStation 5-Games-Showcase anbieten, der in den letzten Wochen durch die Gerüchteküche geisterte und laut dem Gaming-Journalisten und Industrie-Insider Jeff Grubb vor dem Start des diesjährigen Summer Game Fest (8. Juni 2023) stattfinden soll.

Wie Grubb unter Berufung auf seine Quellen weiter berichtete, möchte Sony Interactive Entertainment den Showcase nutzen, um mit mehreren spektakulären Ankündigungen wie dem nächsten großen Titel von BluePoint Games („Demon’s Souls“) eine „neue Phase der PlayStation 5-Ära einzuläuten“.

Könnte sich unter die Neuankündigungen auch das neue Projekt der Sony Santa Monica Studios befinden? Möglicherweise sind wir in ein paar Wochen schlauer.

SMS is looking for inventive producers, artists, and programmers to help us tell genre-defining stories on a new, unannounced project! Check out April’s open positions: 👉 https://t.co/5fr4HESZsx

#SMSCareers #Gamejobs #GameDevJobs #GameDev pic.twitter.com/4ExlVRikAt

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) April 17, 2023