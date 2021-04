Sony Santa Monica: Neues Fantasy-Projekt bei den God of War-Machern in Arbeit?

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler der Sony Santa Monica Studios neben "God of War: Ragnarok" an einem zweiten Projekt. Wie eine aktuelle Stellenausschreibung des Studios andeutet, wird dieses mit einem Fantasy-Setting daherkommen.

Bereits im vergangenen Jahr gab Sony Interactive Entertainment bekannt, dass die Entwickler der Sony Santa Monica Studios an „God of War: Ragnarok“ für die PlayStation 5 arbeiten.

Dabei sollte es allerdings nicht bleiben. Stattdessen wurde im Rahmen von Stellenausschreibungen bestätigt, dass sich bei Sony Santa Monica noch ein weiteres Projekt in Entwicklung befindet. Während das Studio zu diesem Titel weiter schweigt, schoss sich die Gerüchteküche zuletzt auf die unbestätigte Meldung ein, dass sich hinter dem Ganzen eine komplett neue Marke verstecken könnte. Für frische Spekulationen sorgt eine aktuelle Stellenausschreibung von Sony Santa Monica.

Eine neue Fantasy-Marke der God of War-Macher?

Mit dieser begeben sich die „God of War“-Macher auf die Suche nach einem Senior-Character-Concept-Artist, der an dem neuen Projekt arbeiten soll. An mehreren Stellen wird in der besagten Jobanzeige darauf hingewiesen, dass das neue Projekt der Sony Santa Monica Studios mit einem Fantasy-Setting daherkommen wird.

Laut der Stellenausschreibung geht es um „starke kreative und kollaborative Partnerschaften über Themenbereiche hinweg, um die Charaktere, die visuelle Sprache und die Regelsätze im Spiel für fantasiebasierte Welten weiterzuentwickeln“. Ob es sich bei dem zweiten Projekt von Sony Santa Monica in der Tat um eine neue Marke handelt, geht aus der Stellenausschreibung allerdings nicht hervor.

Unklar ist zudem, wann mit der offiziellen Enthüllung des Projekts zu rechnen.

