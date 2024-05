SteamWorld Heist 2: Umfangreicher Gameplay-Trailer stimmt auf das Rollenspiel ein

Vor wenigen Wochen hatten Thunderful Games und Image & Form Games das rundenbasierte Rollenspiel „SteamWorld Heist 2“ angekündigt. Nun haben die Verantwortlichen einen neuen umfangreichen Trailer bereitgestellt, der das Gameplay im Detail vorstellt.

Passt die Crew euren Wünschen an

Wie es zu erwarten war, wird man seine eigene Crew zusammenstellen. Dabei werden die verschiedenen Jobs genügend taktische Tiefe bieten, damit man die verschiedenen Situationen auch gekonnt meistern kann. Schließlich nutzt man auch die Umgebung zum eigenen Vorteil oder lässt Kugeln von Oberflächen abprallen. Somit sollte man die Gegebenheiten stets gut im Auge behalten, um die beste Lösung und den passenden Zug zu finden.

Des Weiteren wird man die Segel setzen können. Gemeinsam mit der Crew wird man den Ozean erkunden. Selbstverständlich warten einige Abenteuer, Geheimnisse und Gefahren auf einen. Die Seeschlachten verlaufen in Echtzeit. Feindliche Stützpunkte laden zu Überfällen ein. Und eine Menge Beute möchte ergaunert werden. All dies steigert auch die Stärke der Crew.

Doch für all die Risiken, die die Crew in „SteamWorld Heist 2“ eingeht, möchte sie auch belohnt werden. Somit sollte man mit ihnen in Bars entspannen, die Ausrüstung anpassen sowie die Fähigkeiten aufwerten. Dabei schadet es auch nicht, neue Allianzen mit anderen Bots zu schließen. Insgesamt stehen mehr als 150 Waffen, Gebrauchsgegenstände sowie Schiffsausrüstung zur Verfügung. Genügend Auswahl, um die Crew eurem eigenen Spielstil anzupassen.

Das Rollenspiel schickt euch auf ein Abenteuer, da sich eine Krise auf den Wellen anbahnt. Das Wasser ist tödlich geworden und metallische Körperteile sowie mechanische Herzen rosten. Ihr schlüpft in die Rolle des Kapitäns Leeway und untersucht die Bedrohung, die sich auf dem Meer ausbreitet.

„SteamWorld Heist 2“ erscheint am 8. August 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC. Für einen konkreteren Einblick in das Gameplay schaut euch folgendes Video in Ruhe an:

