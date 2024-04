SteamWorld Heist 2: Ankündigung mit Termin, Trailer und ersten Details

"SteamWorld Heist 2" erobert in diesem Jahr Konsolen und PC. Ein Trailer liefert Einblicke in die Fortsetzung und auch die ersten Informationen zum Abenteuer liegen vor.

Der Publisher Thunderful Games und der Entwickler Image & Form Games haben die rundenbasierte RPG-Fortsetzung “SteamWorld Heist 2” angekündigt.

Ein Trailer stimmt auf den neuen Teil ein und auch der Termin steht fest. So wird “SteamWorld Heist 2” am 8. August 2024 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC (Steam) auf den Markt kommen.

Seekämpfe und eine rätselhafte Bedrohung

Die Fortsetzung des rundenbasierten Strategiespiels aus dem Jahr 2016 spielt unter anderem auf hoher See und ist stärker auf Piraten ausgerichtet. Als Kapitän Leeway führen Spieler ihre Mannschaft in “SteamWorld Heist 2” durch Carribea, wobei sie wahrscheinlich einige Plünderungen und Raubüberfälle begehen, aber auch eine „rätselhafte Bedrohung“ untersuchen.

Das Spielprinzip des Ursprungsspiels bleibt unverändert, da der Fokus weiterhin auf dem taktischen Positionieren und Abprallen von Schüssen in verschiedenen Umgebungen liegt, um Feinde hinter Deckungen auszuschalten. Zusätzlich wurden Seekämpfe und eine erkundbare Überwelt hinzugefügt, die es dem Spieler ermöglichen, mit dem Schiff zu segeln.

Reichlich Waffen, Gebrauchsgegenstände und Schiffsausrüstung

Das System der Berufe versetzt die Charaktere in “SteamWorld Heist 2” in die Lage, eine Vielzahl von Waffen zu verwenden und ihre individuellen Fähigkeiten zu kombinieren, um neue Spielweisen zu entwickeln. Mehr als 150 Waffen, Gebrauchsgegenstände und Schiffsausrüstung stehen zur Auswahl.

Selbstverständlich gibt es auch weiterhin zahlreiche Hüte, die gesammelt und zur Anpassung der Crew genutzt werden können.

“Taucht ein in eine Welt mit über 35 Stunden Spielspaß, die durch handgefertigte Charaktere und Umgebungen zum Leben erweckt wird, begleitet von einem fesselnden Soundtrack und Liedern unserer zurückkehrenden, geliebten Troubadoure Steam Powered Giraffe”, so die Macher zum Spiel.

“SteamWorld Heist 2” wird, wie anfangs erwähnt, am 8. August 2024 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Am Launch-Tag landet der Titel direkt im Xbox Game Pass. Nachfolgend zeigt der Trailer, was Spieler von der Fortsetzung erwarten können:

