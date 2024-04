Scooby-Doo: Riverdale-Macher arbeitet für Netflix an neuer Live-Action-Serie

Seit den späten 1960ern erfreuen die Abenteuer des sprechenden Hundes „Scooby-Doo“ und seiner Freunde Generationen von Fans weltweit. Nach diversen Reboots im Laufe der Jahre könnte uns beim Streaming-Anbieter Netflix bald eine neue Live-Action-Serie rund um die Mystery Inc.-Crew erwarten. Zumindest, wenn wir aktuellen Artikeln der für gewöhnlich sehr gut vernetzten sowie vertrauenswürdigen Branchenmagazine Deadline und Variety glauben dürfen.

Wie beide Websites übereinstimmend berichten, soll Netflix kurz vor einem Deal mit Warner Bros. Television stehen, um sich die Rechte an der Show zu sichern. Angeblich sollen mehrere Studios um die Lizenz gerungen haben, doch VoD-Service Netflix scheint als Sieger aus dem Wettbieten hervorzugehen. Der Anbieter soll eine Premiumserie in Auftrag geben. Verantwortlich für die Dramaserie ist mit Greg Berlanti einer von Hollywoods Topproduzenten im TV-Bereich.

Handlungsdetails werden noch unter Verschluss gehalten

Worum es in der kommenden „Scooby-Doo“-Realserie gehen wird, ist aktuell übrigens noch nicht bekannt. Handlungsdetails werden von den Verantwortlichen zur Zeit noch streng unter Verschluss gehalten. Hinsichtlich der Tonalität der Live-Action-Show lässt sich gegenwärtig natürlich ebenfalls nur spekulieren, doch ausgehend von Berlantis bisherigen TV-Serien dürfte uns eine eher düstere Geschichte mit einem Mix aus Drama, Comedy und etwas Action erwarten. Vertreter von Warner Bros. Discovery oder Netflix wollten sich laut Deadline und Variety bisher noch nicht zum bevorstehenden Deal äußern.

In den vergangenen Jahren hat sich Greg Berlanti vor allem mit den DC Comics-Adaptionen des Arrowverse einen Namen gemacht. Als Produzent begleitete er unter anderem die beliebten Comicverfilmungen „Arrow“, „Legends of Tomorrow“, „Supergirl“ und „The Flash“. Für den kurzlebigen Streaming-Service DCU wirkte er zudem an „Doom Patrol“, „Stargirl“ und „Titans“ mit. Darüber hinaus betreute er etwa Dramaserien wie „Riverdale“ und „You – Du wirst mich lieben“.

Scooby-Doo hat bereits verschiedene Games inspiriert, etwa das Horrorspiel The Quarry. Wie genau, das lest ihr hier:

Im Falle der sich in Arbeit befindlichen „Scooby-Doo“-Live-Action-Serie soll Berlanti ebenfalls wieder hinter den Kulissen als ausführender Produzent mitwirken. Genauer wird er dies über seine eigene Firma Berlanti Productions tun. Unterstützung erhält er von seinen langjährigen Kollegen und Weggefährten Sarah Schechter („Superman & Lois“) sowie Leigh London Redman („Dead Boy Detectives“). Beide sind ebenfalls als Executive Producer an Bord.

Produziert wird die kommende Dramaserie indes von Midnight Radio („Venom“). Für das Produktionsunternehmen sind Josh Appelbaum („Mission: Impossible – Phantom Protokoll“), André Nemec („Knightfall“), Jeff Pinkner („Jumanji: The Next Level“) und Scott Rosenberg („Cowboy Bebop“) an der Netflix-Show beteiligt. Appelbaum sowie Rosenberg schreiben außerdem das Drehbuch. Darüber hinaus sind Adrienne Erickson und Jonathan Gabay als Co-Produzenten dabei.

„Scooby-Doo“ wurde von Joe Ruby sowie Ken Spears geschaffen und flimmerte erstmals im Jahr 1969 in Form der Zeichentrickserie „Scooby-Doo, Where Are You!“ über die US-amerikanischen TV-Bildschirme. Im Laufe der Jahrzehnte folgten insgesamt 14 weitere TV-Shows, diverse TV- und Kinofilme sowie zahlreiche Direct-to-Video-Ableger. Außerdem brachte die Marke in all dieser Zeit auch verschiedene Videospiel-Ableger für unterschiedliche Plattformen hervor.

Scooby! – Offizieller Trailer:

Freut ihr euch auf eine neue „Scooby-Doo“-Live-Action-Serie?

