The Quarry: Diese beliebte TV-Serie fungierte als Inspirationsquelle

Mit "The Quarry" wurde vor wenigen Tagen der neueste Horror-Titel von Supermassive Games veröffentlicht. In einem aktuellen Interview sprachen die Entwickler des englischen Studios über ihre Inspirationsquellen und nannten dabei eine TV-Serie, mit der die meisten wohl nicht gerechnet haben dürften.

Vor wenigen Wochen veröffentlichten die „Until Dawn“-Macher von Supermassive Games mit „The Quarry“ ihren neuesten Horror-Titel für die Konsolen und den PC.

In einem von den englischsprachigen Kollegen von IGN geführten Interview plauderten die Entwickler des britischen Studios noch einmal über die Arbeiten an „The Quarry“ und ließen sich unter anderem über ihre Inspirationsquellen aus. Dabei nannte Will Byles, der verantwortliche Creative-Director hinter „The Quarry“, eine TV-Serie, die wohl nur die wenigsten unter euch erwartet haben dürften: Die schrägen Abenteuer von Scooby-Doo und seinen Freunden.

„Seltsamerweise, als ich es zum ersten Mal schrieb, waren die Charaktere in meinem Kopf irgendwie aus Scooby Doo“, führte Will Byles zu seinen Inspirationsquellen aus.

Creative-Director nennt seinen Lieblingscharakter

„Da ist etwas an dieser Gruppe von Kindern, die herumlaufen“, ergänzte Byles. „Velma ist meine Lieblingsfigur … eine der ersten Figuren, die Sie sehen, ist Laura. In meinem Kopf war das ursprünglich Velma. Wir wollen diese… Arten von stereotypen Charakteren haben, eine Art Sportler, einen Nerd. Sie sind in jedem Teenager-Horror, den Sie jemals sehen werden, vorhanden. Und das tun wir absichtlich, weil wir möchten, dass sich die Leute damit vertraut fühlen. Dann versuchen wir, das ein bisschen zu ändern.“

Zu den weiteren Inspirationsquellen der Entwickler gehörten zwei weitere bekannte Horror-Franchises: „Scream ist so etwas wie die erste Art eines selbstreferenziellen Films. Es ist, als wüsste er, was er ist. Und er sagt dem Publikum, dass er weiß, was er ist. […] Also verwenden wir diese Art von Film. Dieses Wissen, das ist nicht angeboren. Aber das ist ein erlerntes Wissen darüber, was Sie erwarten können, wenn Sie ein paar Sachen machen. Wir nutzen das sehr bewusst.“

„The Quarry“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Ein kostenloses Updates, das eine Unterstützung des Online-Coops mit sich bringt, folgt am 8. Juli 2022.

