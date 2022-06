The Quarry: Testwertungen im Überblick – das beste Supermassive-Spiel seit Until Dawn?

Mit „The Quarry“ knüpft Supermassive Games nicht an die „The Dark Pictures“-Reihe an, sondern orientiert sich am „Until Dawn“. Jetzt zeigen die insgesamt 57 eingereichten Testwertungen: Von der Qualität her kann die Neuerscheinung durchaus mit seinem geistigen Vorgänger mithalten.

Und zwar kommt das erzählerische Horror-Abenteuer auf einen Metascore von 80 Punkten. 45 Reviews fallen positiv aus, während die restlichen zwölf Wertungen neutral sind.

„Ein großartiges narratives Abenteuer“

Schauen wir uns ein paar Pressezitate näher an:

God is a Geek zeigt sich mit 90 Punkten begeistert von „The Quarry“: „The Quarry ist einer der besten Titel von Supermassive Games und erinnert aus den richtigen Gründen an die glorreichen Tage von Until Dawn.“

Ähnlich sieht es Stevivor, die 85 Punkte vergeben: „Supermassive hat sich mit The Quarry selbst übertroffen: mit starkem Schreibstil, extremem Selbstbewusstsein, außergewöhnlichen Darbietungen… und einer Zuversicht, die man spürt, egal in welche Richtung man sich bewegt.“

Mit einer Punktevergabe von 80 deckt Vandal genau den Durchschnitt ab: „The Quarry ist das beste Spiel, das Supermassive seit Until Dawn gemacht hat. Es ist ein großartiges narratives Horror-Abenteuer, das nur durch seine unübersehbaren QTEs eingeschränkt wird, die den Schlüsselsequenzen viel Spannung nehmen.“

Everyeye aus Italien gibt dem Spiel immerhin 75 Punkte: „Dank seiner zahlreichen Erzählstränge und der Anpassung von QTEs und verschiedenen interaktiven Momenten ist The Quarry eines der besten Grafikadventures der letzten Jahre, das auch durch sein angenehmes Vintage-Setting besticht.“

Bei Malditos Nerds ist man nicht ganz so überzeugt (70 Punkte): „The Quarry hat alles, was Horrorfans und das Studio mögen, aber nicht mehr. Modi zur Entscheidungsfindung in der Gruppe oder zum Genießen des Spiels als Film erhöhen den Wiederspielwert. Am Ende des Tages wird aber deutlich, dass es für Supermassive Games an der Zeit ist, mehr Innovation in ihre Geschichten zu bringen.“

Weitere Meldungen zu „The Quarry“:

In unserem hauseigenen Testbericht kommt das Spiel auf acht von zehn Punkten: „Trashig, schräg und ganz schön blutig: The Quarry ist genau das, was es sein will und bringt Teenage-Slasher-Spaß ins Wohnzimmer. Unser Tipp: Schnappt euch ein paar Freunde und reicht den Controller im entsprechenden Spielmodus immer weiter. So ist jeder für eine Figur verantwortlich und ihr erlebt den Horror gemeinsam (und schreit einander vermutlich an).

PlayStation-Spieler zahlen im Store 69,99 Euro (PS4-Version) respektive 74,99 Euro. Zusätzlich wird eine Deluxe-Edition angeboten, die mit 84,99 Euro zu Buche schlägt. Abgesehen von den PlayStation-Konsolen ist „The Quarry“ für Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich.

Weitere Meldungen zu The Quarry.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren