The Quarry: Der Launch-Trailer stimmt auf den Teenie-Horror ein

Am heutigen Freitag wurde der von Supermassive Games entwickelte Horror-Titel "The Quarry" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Zur Einstimmung auf den Teenie-Horror darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.

Am heutigen Freitag erscheint mit „The Quarry“ das neueste Horror-Abenteuer des britischen Entwicklerstudios Supermassive Games für die Konsolen sowie den PC.

Thematisch orientiert sich „The Quarry“ bis zu einem gewissen Grad am Überraschungshit „Until Dawn“ und rückt eine Gruppe von Teenagern in den Mittelpunkt, die sich in einem Sommer-Camp eine schöne Zeit machen möchte. Als brutale Einheimische und eine dunkle Macht auf den Plan treten, entbrennt jedoch schnell ein gnadenloser Kampf auf Leben und Tod.

Um euch noch einmal auf den vor euch liegenden Horror einzustimmen, stellte Supermassive Games passend zum Release den stimmigen Launch-Trailer zu „The Quarry“ bereit.

Der Online-Coop folgt etwas später

Genau wie in den letzten Horror-Titeln von Supermassive Games habt ihr in „The Quarry“ die Möglichkeit, mit eigenen Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung zu nehmen und diese zu einem von mehr als 180 unterschiedlichen Enden zu führen. Während die lokale Coop-Komponente bereits zum Launch enthalten ist, benötigt der Online-Coop noch etwas mehr Entwicklungszeit und soll am 8. Juli 2022 nachgereicht werden.

„Als am letzten Abend eines Sommercamps die Sonne untergeht, beginnt für neun jugendliche Betreuer eine lange Nacht des Horrors. Das Einzige, was schlimmer ist als die blutrünstigen Ortsansässigen und die Kreaturen, die Jagd auf die Gruppe machen, sind die unvorstellbaren Entscheidungen, die du treffen musst, um ihnen zu helfen zu überleben“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„The Quarry“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und kann sowohl in einer Download- als auch einer Retail-Fassung erworben werden.

