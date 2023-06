Netflix: Art Director von God of War schließt sich an

Vor knapp zwei Wochen verabschiedete sich Raf Grassetti von Sony Santa Monica. Zehn Jahre lang war der Entwickler dort tätig: Ende 2013 fing er beim Santa Monica Studio als Lead Character Artist an. Später übernahm er sowohl beim „God of War“-Reboot als auch dessen Nachfolger den Posten des Art Directors. Nun möchte sich der Entwickler einer komplett neuen Herausforderung widmen.

Für eine AAA-Produktion

Über Twitter verkündete er seinen neuen Arbeitgeber: Netflix. Dem Medienunternehmen hat er sich angeschlossen, um an einem nicht näher genannten AAA-Spiel zu arbeiten. Die Rede ist von einer „Original-IP“. Er freue sich schon, dort ein Team aufzubauen und eine neue Welt zu erschaffen.

In seinem Beitrag werden gleich drei seiner zukünftigen Kollegen erwähnt. Zuerst nennt er Jerry Edsall, bei dem es sich um den QA-Director des Netflix-Studios handelt. Chacko Sonny war wiederum als leitender Produzent für den Multiplayer-Shooter „Overwatch“ tätig. Und Joseph Staten ist ein Gaming-Autor, der schon für Bungie und die Microsoft Studios arbeitete. Erst im April schloss er sich Netflix an.

Der Zugang von solch namhaften Entwicklern zeigt, wie ernst es Netflix meint. Ein ambitioniertes Projekt soll auf die Beine gestellt werden, um ein hochwertiges Premium-Spiel zu entwickeln.

„Ich bedanke mich für all die Liebe und Unterstützung in den letzten Wochen. Spiele zu machen ist das, was ich liebe, und ich werde nicht so bald aufhören“, versichert Grassetti.

