Netflix: Creative-Director von Halo Infinite für neues Triple-A-Projekt verpflichtet

Kurz nach der Ankündigung, dass Microsoft knapp 10.000 Stellen streichen wird, machten Gerüchte die Runde, dass auch das „Halo“-Studio 343 Industries vor größeren Umstrukturierungen stehen könnte.

Anfang des Monats wurde dann bestätigt, dass im Zuge der Restrukturierung von 343 Industries unter anderem Joseph Staten von Bord gehen wird, der bei „Halo: Infinite“ (2021) als Creative-Director fungierte. Lange musste sich der Branchenveteran nicht nach einer neuen Stelle umsehen. Wie Staten via Twitter bekannt gab, heuerte er kürzlich bei Netflix an.

Bei den Game-Studios von Netflix wird Staten an einem Multiplattform-Projekt arbeiten, das auf einer neuen Marke basiert und mit einem Triple-A-Budget entwickelt wird.

Staten bleibt seinen Wurzeln treu

Bei dem besagten Projekt wird Staten erneut den Posten des Creative-Directors bekleiden. Staten dazu: „In meinem Arbeitsleben liebe ich nichts mehr, als mit anderen zusammenzuarbeiten, um Welten voller ikonischer Charaktere, tiefer Geheimnisse und endloser Abenteuer zu erschaffen.“

Und weiter: „Deshalb freue ich mich heute, Ihnen mitteilen zu können, dass ich Netflix Games als Creative-Director für ein brandneues AAA-Multiplattform-Spiel und eine Original-IP beigetreten bin. Let’s Go!“. Bei Staten handelt es sich übrigens nicht um den einzigen prominenten Neuzugang, den Netflix in den letzten Monaten verkündete.

Im Oktober des letzten Jahres gab Netflix beispielsweise die Verpflichtung von Chacko Sonny bekannt, der in der Vergangenheit als Producer an „God of War: Ascension“ (2013) und als Executive-Producer an „Overwatch“ (2016) arbeitete. Sonny leitet seit seinem Wechsel von Blizzard Entertainment zu Netflix die Gaming-Niederlassung des Streaming-Anbieters, die im kalifornischen Los Angeles beheimatet ist.

Unklar ist aktuell noch, an welchem Projekt Staten im Detail arbeitet. Auch ließ Netflix offen, wann mit der Enthüllung neuer Projekte zu rechnen ist. Bislang spricht das Unternehmen lediglich davon, in den kommenden Jahren zahlreiche hochwertige Titel veröffentlichen zu wollen.

So today, I’m thrilled to announce that I’ve joined @Netflix Games as Creative Director for a brand-new AAA multiplatform game and original IP. Let’s go! 2/2 — Joseph Staten (@joestaten) April 17, 2023

