God of War: Combat Designer mit einschlägigen Kenntnissen gesucht

Die „God of War“-Reihe gehört zu den Zugpferden von Sony und es wäre eine große Überraschung, wenn nicht längst ein neues Spiel rund um Kratos und Co in Arbeit wäre.

Allerdings betonte der Creative Director Cory Barlog kurz nach der Veröffentlichung von „God of War“ aus dem Jahr 2018, dass er eine völlig neue IP entwickeln möchte. Weitere Details über das kommende Projekt von Santa Monica Studio wurde zunächst nicht geteilt. Aber es scheint, dass momentan zumindest ein Team auch mit der Fortsetzung der „God of War“-Reihe beschäftigt ist.

Stellenanzeige vereist auf God of War-Kenntnisse

Grund zur Annahme liefert eine kürzlich entdeckte Stellenausschreibung für einen Combat Designer, der mit der „God of War“-Reihe vertraut ist. Vor allem die letzten beiden Spiele sollten dem Bewerber nicht fremd sein.

„Santa Monica Studio sucht einen Combat Designer für die Entwicklung eines neuen unangekündigten Titels“, heißt es in der besagten Stellenanzeige. Diese Aussage für sich allein betrachtet ist noch kein Hinweis auf „God of War“. Allerdings heißt es in den Anforderungen: „Muss Kenntnisse über God of War (2018) und God of War Ragnarök (2022) haben und in der Lage sein, ausführlich über die Kampfsysteme, Mechaniken und Gegner zu sprechen.“

Auch wenn eine Fortsetzung von „God of War“ damit nicht gänzlich bestätigt ist, legen die bisherigen Erfolge diesen Schritt nahe. 2018 wurde berichtet, dass das „God of War“-Reboot allein über 131 Millionen US-Dollar an digitalen Einnahmen generieren konnte. Ein Jahr später war von 500 Millionen US-Dollar die Rede, die digital und physisch erwirtschaftet wurden.

Ende des vergangenen Jahres folgte die Meldung, dass „God of War: Ragnarök“ in kurzer Zeit mehr als 5,1 Millionen Abnehmer fand und damit der am schnellsten verkaufte First-Party-Titel in Sonys PlayStation-Geschichte darstellt. Ein paar Monate später war von elf Millionen verkauften Exemplaren die Rede.

„God of War: Ragnarök“ verweilt seit November 2022 auf dem Markt und kam auf Metacritic auf einen Score von 94. Die Spieler waren ähnlich zufrieden. Der User-Score pendelte sich basierend auf fast 8.800 Stimmen bei einem Wert von 8.0 ein.

