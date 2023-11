Sony Santa Monica: God of War-Macher erhalten Unterstützung von Gears of War-Veteranin

Bonnie Jean Mah teilt über Twitter mit, dass sie beim “God of War”-Entwickler Sony Santa Monica Studio als Narrative Director eingestellt wurde. Zuvor war sie neben anderen Projekten für “Gears of War” zuständig.

Sony Santa Monica, das Studio hinter der erfolgreichen “God of War”-Reihe, hat mit Bonnie Jean Mah eine neue Mitarbeiterin angeheuert. Als Franchise Narrative Director wirkte sie zuvor an der recht ähnlich klingenden “Gears of War”-Serie mit.

Im neuen Team wird die erfahrene Mitarbeiterin in gleicher Position dabei behilflich sein, die Geschichten der kommenden Projekte voranzutreiben.

Gears of War, Age of Empires und mehr

Bonnie Jean Mah war zuletzt als Narrative Director bei Tencents Studio TiMi Montreal tätig und arbeitete an einem Open-World-RPG, das noch keinen Titel hatte.

Zuvor konnte sie als Narrative Lead und Lead Writer für “Age of Empires 4” Erfahrung sammeln und war als Narrative Producer für “Gears of War 4” sowie als Writer/Narrative Designer für “Warhammer 40.000: Space Marine” tätig.

Neben der Arbeit an “Gears 5″ und dessen Live-Inhalten, einschließlich des “Hivebusters”-DLCs, werkelte Bonnie Jean Mah zudem an “Gears Tactics”. Weitere Stationen sind in ihrem Linkedin-Profil aufgelistet.

„Also gut, los gehts“, so die Branchenveteranin zur ihrem neuen Job. „Ich bin so aufgeregt, meine Neuigkeiten mitzuteilen – ich habe mich Sony Santa Monica als Narrative Director angeschlossen. Ich bin überglücklich, mit diesem Team und Studio zusammenzuarbeiten. Let’s gooooo.“

ALL RIGHT, let’s do this…I’m SO excited to share my news: I’ve joined @SonySantaMonica as a Narrative Director. I’m beyond thrilled to be working with this team and studio. LET’S GOOOOO pic.twitter.com/hCOZEtvBEB — Bonnie Jean Mah (@BonnieJeanMah) November 21, 2023

Woran Bonnie Jean Mah in den kommenden Wochen und Monaten arbeiten wird, ist unklar. Es lässt sich jedoch vermuten, dass sie aufgrund ihrer Position bei The Coalition und des bisherigen Outputs von Santa Monica Studio für die Handlung in “God of War”-Spielen sowie anderen Medien wie Büchern und der bevorstehenden TV-Serie von Amazon zuständig sein wird.

Sony Santa Monica: God of War-Macher heuern für ihr nächstes Projekt an

Zuletzt wurde spekuliert, dass das Team von Sony Santa Monica an Download-Inhalten für “God of War Ragnarök” arbeitet. Ein neues Spiel wurde nicht angekündigt, dürfte aber aufgrund des Erfolges der Reihe eine sichere Sache sein.

