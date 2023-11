God of War Ragnarök: Erweiterung als Standalone-Titel? Ankündigung soll bald erfolgen

Weiter geht es mit den Gerüchten um einen möglichen DLC zu "God of War: Ragnarök". Laut dem spanischen Magazin "Areajugones" könnten die neuen Inhalte zum gefeierten Abenteuer von Kratos und Atreus auf den The Game Awards 2023 im Dezember angekündigt werden.

In den vergangenen Monaten hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass die Santa Monica Studios an einem DLC oder einer Erweiterung zu „God of War: Ragnarök“ arbeiten.

Für neue Spekulationen sorgt die spanische Publikation „Areajugones„, die laut eigenen Angaben bereits mehr wissen möchte. Wie das Magazin, das in der Vergangenheit immer wieder für korrekte Leaks zu haben war, berichtet, arbeitet Sony Santa Monica in der Tat an einem DLC beziehungsweise einer Erweiterung zu „God of War: Ragnarök“.

Diese wird sich laut „Areajugones“ an Titeln wie „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ oder „Uncharted: The Lost Legacy“ orientieren und in Form eines Stand-Alone-Titels ins Rennen geschickt.

Details zu den Inhalten nannte das spanische Magazin zwar nicht, wir können aber wohl davon ausgehen, dass wir uns auf ein Wiedersehen mit Kratos und Atreus freuen dürfen.

Ankündigung auf den The Game Awards 2023?

Bei ihren Angaben berufen sich die Redakteure von „Areajugones“ laut eigenen Angaben auf eine Sony-nahe Quelle, die mit der Sachlage vertraut ist. Wann mit der offiziellen Enthüllung des DLCs beziehungsweise der Erweiterung zu „God of War: Ragnarök“ bleibt laut der Quelle abzuwarten.

Allerdings soll derzeit einiges darauf hindeuten, dass es bereits in den nächsten Wochen so weit ist. Genauer gesagt werden die The Game Awards 2023 als Schauplatz für die Ankündigung ins Gespräch gebracht. Das von Geoff Keighley produzierte und moderierte Event findet am 7. Dezember statt und war in den vergangenen Jahren immer wieder für überraschende Ankündigungen und Enthüllungen gut.

Sollten sich die aktuellen Berichte um den Standalone-DLC zu „God of War: Ragnarök“ bewahrheiten, könnten wir also schon in Kürze mehr erfahren. Die Entwickler der Santa Monica Studios selbst äußerten sich zu den Gerüchten der letzten Monate bisher nicht.

„God of War: Ragnarök“ wurde im November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

