God of War: Prime Video bestellt offiziell eine Serien-Adaption des PlayStation-Hits

Es ist bestätigt: Prime Video hat eine Staffel einer "God of War"-Serie in Auftrag gegeben. Wir fassen die ersten Infos für euch zusammen.

Nachdem es in den letzten Monaten bereits Meldungen in diese Richtung gab, ist es nun offiziell: Prime Video bestellt eine „God of War“-Serie! Das verkündete der Streaming-Service heute über seinen Twitter-Account. Darüber hinaus wurden in diesem Zusammenhang auch die Namen der ersten Personen bekannt gegeben, die an der kommenden Videospiel-Adaption arbeiten werden. Wir fassen nachfolgend die ersten Details für euch zusammen.

„The Expanse“-Macher schreiben die Drehbücher

Laut eines aktuellen Berichts des vertrauenswürdigen Branchenportals The Hollywood Reporter wird Rafe Judkins den Posten des Showrunners bekleiden. In den letzten Jahren entwickelte er für Amazon Prime Video das Fantasy-Drama „Das Rad der Zeit“. Außerdem wirkte er als Drehbuchautor an der Marvel-Serie „Agents of S.H.I.E.L.D.“ und dem dieses Jahr gestarteten Abenteuerfilm „Uncharted“ mit, der auf der gleichnamigen Videospielreihe basiert.

Mark Fergus und Hawk Ostby werden die Drehbücher zur „God of War“-Serie beisteuern und das Projekt als Executive Producer betreuen. Das Duo wurde für sein Drehbuch zum dystopischen Action-Thriller „Children of Men“ für einen Oscar nominiert. Von 2015 bis 2022 arbeiteten sie an der Science-Fiction-Serie „The Expanse“, die hierzulande bei Prime Video verfügbar ist. Der Streaming-Gigant hat somit erfahrene Leute mit der Produktion betraut.

Basieren wird die kommende Fantasy-Serie übrigens auf dem 2018 veröffentlichten Soft-Reboot der „God of War“-Reihe. Darin zog es Ex-Kriegsgott Kratos nach seinen Erlebnissen im antiken Griechenland in den hohen Norden, wo er eine neue Familie gründete. Mit seinem Sohn Atreus bricht Kratos zu Beginn des Action-Adventures, das von Santa Monica Studio entwickelt wurde, zu einer gewaltigen Reise auf, um den letzten Wunsch seiner verstorbenen Frau zu erfüllen.

„God of War ist ein fesselndes, charaktergetriebenes Franchise, von dem wir glauben, dass es unsere Kunden weltweit mit seinen ausgedehnten und eindringlichen Welten ebenso fesseln wird wie mit seiner reichhaltigen Erzählung“, verrät Vernon Sanders, Head of Global Television bei Amazon Studios. Wie er weiterhin erklärt, würde sich das Unternehmen sehr geehrt fühlen, „die Mythologie von God of War auf eine so bedeutsame Weise zu erforschen.“

Ähnlich begeistert zeigt sich Katherine Pope, die Präsidentin von Sony Pictures TV: „Rafe, Mark und Hawk erschaffen eine mitreißende Serie, die einen Weg durch die uralte mythologische Reise von Kratos aufzeigt.“ Asad Qizilbash, das Oberhaupt von PlayStation Productions, ergänzt, seine Firma freue sich, „mit Sony Pictures Television und Amazon Studios zusammenzuarbeiten“, um das beliebte Franchise auf „kühne und authentische Weise“ den Fans näherzubringen.

Weitere Informationen zur kommenden „God of War“-Serie sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Unklar ist somit, welche Schauspieler zum Beispiel die beiden Hauptcharaktere Kratos und Atreus verkörpern werden. Zuletzt signalisierte Christopher Judge, der dem grummeligen Krieger in den letzten beiden PlayStation-Games der Reihe unter anderem seine Stimme lieh, Interesse daran, den Part auch in der Serie übernehmen zu wollen.

„God of War“ entsteht als Gemeinschaftsproduktion von Amazon Prime Video, PlayStation Productions und Sony Pictures Television. Auch Santa Monica Studio wird in die Arbeiten an der Videospiel-Adaption involviert sein. Wann die Serie starten wird, ist aktuell noch unbekannt.

