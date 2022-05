Sony: TV-Serien zu God of War, Horizon und Gran Turismo bestätigt

Sony hat im Rahmen eines Business Briefings verraten, dass TV-Serien zu "God of War", "Gran Turismo" und "Horizon" in der Pipeline sind. Es scheint aber, dass sich Fans noch eine Weile gedulden müssen.

Sony produziert nicht nur zahlreiche Elektronikprodukte und Videospiele. Auch im Bereich der Filme ist das Unternehmen groß im Geschäft. Und seit einiger Zeit ist der PS5-Hersteller bestrebt, die großen PlayStation-Franchises auf die Leinwand zu bringen. Doch auch weiteren TV-Serien möchte sich Sony künftig annehmen.

Tony Vinciquerra, CEO von Sony Pictures Entertainment, bestätigte am Donnerstag, dass das Unternehmen derzeit an TV-Adaptionen von „God of War“, „Horizon“ und „Gran Turismo“ arbeitet. Amazon konnte sich die Streaming-Rechte an der „God of War“-Serie sichern, während Netflix den Zuschlag für „Horizon“ bekam. Unklar ist noch, wo die „Gran Turismo“-Serie ausgestrahlt werden soll.

God of War-Serie schon früher durchgesickert

Deadline berichtete schon im März davon, dass Sony Pictures Television und PlayStation Productions eine „God of War“-Fernsehserie produzieren möchten. Dem Bericht zufolge wird die Action-Adventure-Reihe von Mark Fergus und Hawk Ostby, den Schöpfern und ausführenden Produzenten von „The Expanse“, und Rafe Judkins, dem ausführenden Produzenten und Showrunner von „The Wheel of Time“, adaptiert.

Offizielle Informationen liegen zu den Produktionen noch nicht vor. Doch während der heutigen Präsentation verwies Sony auf die Versuche, mehrere der eigenen Franchises „über das Spielen hinaus“ zu erweitern. In Hinblick auf denund die kommendevon HBO wird deutlich, dass Adaptionen derzeit ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie sind.

Neben der „The Last of Us“-Serie ist seit einiger Zeit ebenfalls eine „Twisted Metal“-TV-Serie in Arbeit. Das Projekt, das für den NBC-Sender Peacock vorgesehen ist, rückt unter anderem Anthony Mackie in den Fokus, der als Sam Wilson/The Falcon im Marvel Cinematic Universe bekannt ist. Hinzukommt ein Live-Action-Film zu „Ghost of Tsushima“ unter der Regie des „John Wick“-Regisseurs Chad Stahelski.

Unklar ist, wann die aktuell produzierten Projekte ausgestrahlt werden, aber es könnte zumindest im Fall von „God of War“, „Horizon“ und „Gran Turismo“ einige Jahre dauern. Die Fernsehserie „The Last of Us“ wurde einst für 2020 angekündigt und wird voraussichtlich drei Jahre später durchstarten.

Was haltet ihr von den Neuankündigungen? Möchtet ihr „God of War“, „Horizon“ und „Gran Turismo“ als TV-Serie sehen?

