God of War: Amazon in Verhandlungen für Live-Action-Serie

Kratos soll zu Prime Video. Wie Deadline berichtet, befindet sich Amazon derzeit in Verhandlungen für eine Live-Action-Serie, die auf der Spielereihe „God of War“ basiert.

Nach seinem Siegeszug auf den PlayStation-Konsolen und seinem beeindruckenden Debut auf dem PC soll Kratos nun auch die heimischen Fernseher erobern. Wie die Webseite Deadline berichtet, soll sich Amazon derzeit in Gesprächen für eine Show zu „God of War“ befinden. Diese soll bei dem Streaming-Service Prime Video ausgestrahlt werden.

„God of War“ konnte zuletzt die PC-Spieler auf Steam begeistern. Das PS4-Reboot aus dem Jahr 2018 wurde am 14. Januar 2022 zum ersten Mal auch für den PC veröffentlicht. 97 Prozent der Rezensionen des Spiels auf Steam sind derzeit positiv. Damit kommt „God of War“ auf eine Bewertung von „äußerst positiv“ (Stand: 8. März 2022).

„God of War“-Serie von den „The Expanse“-Machern

Laut Deadline soll die Serienadaption von Mark Fergus und Hawk Ostby, den ausführenden Produzenten von „The Expanse“, Rafe Judkins, dem ausführenden Produzenten und Showrunner von „The Wheel of Time“ sowie Sony Pictures Television und PlayStation Productions stammen. Sony Pictures Television und PlayStation Productions sollen an allen Projekten beteiligt sein, die auf ihren PlayStation-Spielen basieren.

Zu den Inhalten der Show gibt es derzeit noch keine Informationen. Auch nicht, ob sie auf der ursprünglichen griechischen Mythologie oder den aktuellen nordischen Spielen basiert. Vertreter von Sony und den Amazon Studios wollten sich zu dem angeblichen Projekt nicht äußern.

„God of War“ wäre die nächste große PlayStation-Marke, die verfilmt wird. Derzeit läuft bereits der „Uncharted“-Film mit Tom Holland in den Kinos. Darüber hinaus will der Streaming-Anbieter Peacock eine Action-Comedy zu „Twisted Metal“ entwickeln. Die Hauptrolle in der Serie soll Anthony Mackie übernehmen, der im Marvel-Universum Sam Wilson/Falcon spielt. Bei HBO ist derzeit eine TV-Serie in Produktion, die auf „The Last of Us“ basiert. In den Hauptrollen werden Bella Ramsey und Pedro Pascal zu sehen sein.

Weitere Meldungen zu „God of War“:

Amazon scheint immer mehr auf Videospiel-Verfilmungen zu setzen. Derzeit planen die Amazon Studios eine TV-Serie zu der „Fallout“-Reihe, in der Walton Goggins eine Rolle übernehmen soll. Zudem ist eine Adaption der „Mass Effekt“-Reihe in Entwicklung. Darüber hinaus hat das Studio einen Deal mit dj2 Entertainment abgeschlossen, um an TV-Serien zu arbeiten, die auf Gaming-IPs basieren.

Quelle: Deadline, Game Informer

Weitere Meldungen zu God of War.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren