God of War Ragnarök: Götter-Spektakel heute vor einem Jahr erschienen

Ein Jahr "God of War Ragnarök": Wir blicken zurück auf den Release von Kratos' finalem Abenteuer in der nordischen Mythologie. Passend dazu hat Sony Santa Monica ein Video mit Pannen aus der Entwicklungszeit hochgeladen.

Am 9. November 2022 erschien „God of War Ragnarök“ für PS5 und PS4. Somit ist das mythologische Action-Abenteuer heute ein Jahr alt geworden.

Zum Jahrestag tanzt Kratos so richtig ab:

Es war der Höhepunkt von einem generell starken PlayStation-Jahr. Zuerst veröffentlichte Sony im Februar „Horizon Forbidden West“, im März folgte „Gran Turismo 7“. Ein halbes Jahr später kam dann das Remake von „The Last of Us“ auf den Markt. Abgerundet wurde 2022 schließlich von „God of War Ragnarök“ im November.

Hier haben die Spieler erfahren, wie Kratos‘ und Atreus Kampf gegen die nordischen Götter zu Ende geht. Laut der Prophezeiung steht das Ende der Zeit bevor – ein Ereignis, das der Halbgott und sein Sohn unbedingt verhindern wollen. Dabei müssen sie es mit Gottheiten wie Odin und Thor aufnehmen.

Hohe Wertungen, hohe Verkaufszahlen

Schnell zeichnete sich ab, dass Sony Santa Monica einen weiteren Spiele-Hit erschaffen hat. Genau wie der Vorgänger aus dem Jahr 2018 kletterte das Götter-Epos auf einen Metascore von 94 Punkten. Von den 149 eingereichten Testwertungen sind bis auf eine alle positiv ausgefallen. Die Nutzer schlossen sich dem überwiegend an und vergaben durchschnittlich 8,0 von zehn Punkten.

Die hohen Wertungen spiegelten sich schnell in den Verkaufszahlen wieder: Nur zwei Tage nach der Veröffentlichung stellte „God of War Ragnarök“ einen Launch-Rekord in Großbritannien auf. Zwei Wochen später verkündete Sony dann einen neuen First-Party-Rekord. Das Game verkaufte sich in der ersten Woche 5,1 Millionen mal – so schnell wie kein anderer PlayStation-Exklusivtitel zu dieser Zeit.

Bis die Zehn-Millionen-Marke überschritten wurde, dauerte es nicht mal drei Monate. Genauer beschrieben konnte das Santa Monica Studio im Februar 2023 elf Millionen verkaufte Einheiten vorweisen. Es ist eine beeindruckende Verkaufszahl, wegen der die Entwickler „unglaublich stolz“ waren.

Ausnahmslos jeder Spieler konnte die Reise von Kratos und Atreus durchspielen – egal, ob er irgendeine Einschränkung hat. Dafür haben über 70 Zugänglichkeitsfunktionen gesorgt, dank denen sogar blinde Gamer das Spiel meistern konnten.

Lustige Pannen im Jubiläumsvideo

Zum einjährigen Jubiläum hat das Santa Monica Studio übrigens ein lustiges Pannenvideo veröffentlicht. Es ist ein Mix aus unerwarteten Momenten, die während der Entwicklung aufgetreten sind. Damit zeigen die Verantwortlichen, wie „komplex, herausfordernd und ungewollt lustig“ die Entstehung eines Spiels sein kann.

Darüber hinaus ist noch ein Video online gegangen, das euch 32 Minuten lang LoFi Beats hören lässt. Die drei Songs sind der offiziellen Seite zufolge „die entspannendsten in allen neun Reichen.“

Faul geworden ist das Entwicklerteam nach dem Release nicht. Denn im April kam ein Content-Update heraus, das unter anderem einen New-Game-Plus-Modus einführte. Zudem kursiert ein Gerücht durchs Netz, laut dem eine Erweiterung als Standalone-Titel geplant ist. In diesem Fall würdet ihr ein eigenes Spiel im Stil von „Uncharted: Lost Legacy“ und „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ bekommen. Möglicherweise erfolgt die Ankündigung auf den Game Awards 2023.

