God of War Ragnarök: New Game Plus verfügbar – Infos zu den Änderungen

Kurz vor dem Osterfest hat Santa Monica für Spieler von "God of War Ragnarök" eine Überraschung parat. Ab heute kann der Kratos-Titel in einem New Game Plus-Modus gespielt werden.

Sony Santa Monica macht auf ein neues Update für den Kratos-Blockbuster „God of War Ragnarök“ aufmerksam. Es steht ab heute zum Download bereit und bringt einige Neuerungen in das Spiel, die sich um den seit langen gewünschte New Game Plus-Modus drehen.

Nachdem New Game Plus gestartet wurde, treten sowohl Kratos als auch die Gegner mächtiger in Erscheinung und haben eine höhere Stufenobergrenze. Die Entwickler weisen darauf hin, dass Spieler ihre Stufe-9-Ausrüstung (Rüstung, Waffen, Waffenkomponenten und Schilde) in neue „Plus“-Versionen umwandeln können, die mit zusätzlichen Fortschrittsstufen ausgestattet sind.

Die Umwandlung bietet einen weiteren Vorteil: So bekommen Spieler eine vergoldete Münze, mit der sie im Laden neue Zauber erwerben können. Der Laden bekam zugleich eine neue Komfortverbesserung verpasst, sodass Spieler von „God of War Ragnarök“ fortan schrittweise Ressourcen kaufen und verkaufen können.

Die neuen Zauber bieten eine Auswahl an zusätzlichen Boni für Rüstung (Gravuren) und Rundschilde (Abzeichen), die im Amulett entsprechend ausgerüstet werden können.

Als Beispiel nennt Santa Monica die Drachen-Gravur, die den Drachenschuppen-Brustschild-Bonus „Zorn des Drachen“ hat. Blocks und Paraden gewähren damit einen Buff, der das Addieren von Stärke/Abwehr erlaubt. Für einen zusätzlichen Vorteil sorgt die Tatsache, dass zwei verschiedene Brustrüstungsboni kombiniert werden können.

Neue Benutzeroberflächen-Option und Belohnungen

Spieler von „God of War Ragnarök“ wird es ebenso erfreuen, dass sie für das Besiegen der Berserkerseelen im Modus New Game Plus als Belohnung neue Zauber bekommen. „Sie sind zwar nicht so auffällig wie einige der Boni-Zauber, gewähren euch aber Verbesserungen auf ausgewählte Werte, sodass ihr euch noch mehr auf euer favorisiertes Build konzentrieren könnt“, so Santa Monica.

Neu ist ebenfalls die Benutzeroberflächen-Option „Schwierigkeit anzeigen (Schwierigkeit HUD-Visualisierung)“. Sie zeigt die aktuelle Schwierigkeitseinstellung auf dem HUD sowie die Anzahl der ausgerüsteten Bürden an.

Related Posts

Zu den weiteren Neuerungen, die mit dem aktuellsten Update für „God ofWar Ragnarök“ hinzukommen, gehören die neue Fähigkeitenmodifikation+, Platinstufen-Aufträge und zusätzliche Wertsteigerungen.

Und da wäre noch die erweiterte Niflheim-Arena, die im New Game Plus-Modus neue Optionen bietet. Dazu gehören neue Gegner und die Möglichkeit, entweder als Kratos oder Atreus zu spielen und einen beliebigen Begleiter zu wählen: Atreus (mit Kratos), Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Ingrid, Thor und Thrúd.

Bosse sind schwieriger zu besiegen

In New Game Plus werden einige Endphasen-Bosse knackiger ausfallen und auch ein paar andere Gegner haben „ein paar neue Tricks“ auf Lager. Und Spieler, die auf den Schwierigkeiten „Ich will keine Gnade“ oder „God of War“ spielen, sollten wissen, dass darin alle Bosse und Mini-Bosse Runen-Rüstung tragen. Zudem können Gegner in New Game Plus nicht nur bei der Wahl von „God of War“, sondern auch in „Ich will keine Gnade“ zu Elite werden.

Ebenfalls wurde an neue Rüstung gedacht, darunter die Rüstung des Schwarzbären, die Spartaner-Rüstung, die Ares-Rüstung und die Zeus-Rüstung. Begleitet werden sie von einem neuen Schild und der Möglichkeit, 13 Exemplare der bestehenden Rüstung mit neuen Farbkombinationen zu versehen.

Abschließend gibt es eine grafische Neuerung: Sobald „God of War Ragnarök“ erfolgreich abgeschlossen wurde, kann in New Game Plus-Durchläufen oder mit „Neues Spiel“-Speicherständen ein Schwarz-Weiß-Rendering-Modus zum Einsatz kommen. Ihr findet ihn im Einstellungsmenü „Grafik & Kamera“.

Alle weiteren Details zum neuen Update für „God of War Ragnarök“ sind auf dem PlayStation Blog aufgelistet.

Das könnte euch ebenfalls zu God of War Ragnarök interessieren:

„God of War Ragnarök“ kam im November 2022 auf den Markt. Neuste Erhebungen zu den aktiven Spielern auf Konsolen legen nahe, dass der Titel im vergangenen Jahr eine Menge Spieler anziehen konnte.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren