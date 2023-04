God of War Ragnarök: Atreus-Sprecher hat Idee für eine Fortsetzung

Aufgrund des Erfolges ist davon auszugehen, dass nach "God of War Ragnarök" längst nicht Schluss ist. Und der Atreus-Sprecher Sunny Suljic hat bereits eine Vorstellung davon, was er in kommenden Spielen sehen möchte.

„God of War“ gehört zu den erfolgreichsten Marken von Sony und konnte die Zahl der aktiven Spieler im vergangenen Jahr deutlich nach oben treiben. Daher dürfte kaum jemand daran zweifeln, dass die Reihe fortgesetzt wird.

Auch Sunny Suljic, die englischsprachige Stimme hinter Atreus, würde gerne eine Fortsetzung der Geschichte sehen. Dabei schwebt ihm ein Szenario vor, in dem der Kratos-Nachwuchs zu einem Mann wird.

Für Atreus gibt es viele Wege

„Ich denke, es wäre cool zu sehen, wie Atreus zu einem Mann heranwächst. Ich hatte die Gelegenheit, mit der Figur aufzuwachsen. Also habe ich das Gefühl, dass ich auch viel von mir selbst in der Figur sehen kann, also habe ich das Gefühl, dass wir uns beide gleichzeitig entwickeln“, so Suljic.

Laut der Einschätzung des Atreus-Sprechers gebe es viele Wege, die Atreus einschlagen könne. Doch die Leute, die an den erzählerischen Aspekten arbeiten, würden eine bessere Vorstellung davon haben.

Auch von der Arbeit hinter den Kulissen scheint Suljic recht angetan zu sein. So verglich er das Verhältnis zwischen Christopher Judge, der Kratos seine Stimme lieh, und ihm selbst mit der Situation im Spiel.

„Nachdem ich so lange mit Chris gearbeitet habe, ist er wie ein Vater für mich. Viele dieser Szenen fühlten sich also echt an, als wir die Aufnahmen machten, und das war wirklich beeindruckend“, so seine Worte. „Es fühlte sich so an, als ob ein Großteil der Arbeit gar nicht aus dem Drehbuch stammte. Es waren alles natürliche Dialoge, und das war für mich im Vergleich zu anderen Projekten ein fremdes Gefühl.“

Wie und wann es mit „God of War“ weitergehen wird, werden die kommenden Jahre zeigen. Zuletzt sorgte „Kratos“ allerdings auf einer anderen Ebene für Schlagzeilen. So forderte Christopher Judge die Spieler dazu auf, den Konsolenkrieg zu beenden und wieder normal miteinander umzugehen.

Und noch ein kleiner Hinweis: Spieler, die vor dem nächsten großen Titel der Reihe zunächst „God of War Ragnarök“ in Angriff nehmen möchten, aber noch keine PS5 besitzen, können momentan ein preisreduziertes Bundle erwerben.

