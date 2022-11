God of War Ragnarök: Launch-Rekord in Großbritannien aufgestellt

Das neue "God of War" ist in Großbritannien erfolgreicher als jeder Ableger der Reihe gestartet. Darauf machte heute GamesIndustry aufmerksam.

Nur einen einzigen Tag brauchte „God of War Ragnarök“, um in Großbritannien den erfolgreichsten Launch der Reihe hinzulegen: Schon jetzt hat das Action-Adventure mehr physische Verkäufe vorzuweisen als die anderen „God of War“-Ableger in der kompletten ersten Woche. Damit ist das neue Kratos-Abenteuer auf dem besten Weg, in Großbritannien der erfolgreichste Teil des Franchises zu werden.

Zu diesem Erfolg trug das kürzlich veröffentlichte PS5-Bundle bei. Denn bei 55 Prozent der Konsolenverkäufe in dieser Woche handelt es sich um das Bundle mit „God of War Ragnarök“.

Zum vierten Mal an der Spitze

Zuvor haben es bereits drei „God of War“-Spiele auf den ersten Platz geschafft. Dazu zählen der Vorgänger aus dem Jahr 2018 sowie der dritte und zweite Hauptableger. Der erste Teil schaffte es nur auf Platz fünf.

Die folgende Liste zeigt, wie erfolgreich die einzelnen Ableger gestartet sind. Die Reihe rund um den Halbgott Kratos besteht mittlerweile aus fünf Hauptteilen und drei Spinoffs. Außerdem veröffentlichte Sony eine Trilogie, Kollektionen und ein Remaster von „God of War 3“.

God of War (2005) für PS2 – Platz 5

God of War 2 (2007) für PS2 – Platz 1

God of War: Chains of Olympus für PSP – Platz 29

God of War 3 (2010) für PS3 – Platz 1

God of War Collection (2010) für PS3 – Platz 10

God of War Trilogy (2010) für PS3 – Platz 100

God of War: Ghost of Sparta (2010) für PSP – Platz 73

God of War Collection: Volume II (2011) für PS3 – Platz 35

God of War: Ascension für PS3 – Platz 2

God of War 3: Remastered für PS4 – Platz 9

God of War (2018) für PS4 – Platz 1

God of War Ragnarök für PS5 & PS4 (2022) – Platz 1

Related Posts

None found

Am Mittwoch, dem 9. November, ist „God of War: Ragnarök“ als erster Cross-Gen-Titel erschienen. Schon die überragenden Testwertungen deuteten klar auf einen kommenden Erfolg hin.

Quelle: GamesIndustry

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren