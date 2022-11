God of War Ragnarök: Test-Wertungen geben eine klare Kaufempfehlung

God of War Ragnarök:

Die Wertungen zu "God of War Ragnarök" sind da und versprechen ein hervorragendes Spektakel, das zu den bestbewerteten Games des laufenden Jahres gehört.

Während sich das Jahr gemächlich dem Ende nähert, lässt Kratos noch einmal mächtig seine Fäuste und Waffen schwingen. Der Launch von „God of War Ragnarök“ erfolgt zwar erst in der kommenden Woche. Doch schon heute steht fest, dass PlayStation-Spieler kaum um das neuste Werk von Sonys Santa Monica-Studio herumkommen werden. Die internationalen Test-Wertungen liegen vor.

Mit einem Metascore von 94, der sich in den kommenden Stunden und Tagen mit der Veröffentlichung weiterer Tests noch einmal ändern kann, ist „God of War Ragnarök“, das zweitbestbewertete Spiel des Jahres auf der PS5. Der Titel musste sich lediglich „Elden Ring“ geschlagen geben, das auf zwei Scorepunkte mehr kam. Auf Platz 3 der PS5-Jahresrangliste befindet sich „Persona 5 Royal“.

Das sagt die internationale Presse

Bemerkenswert ist, dass auf Metacritic momentan nur positive Wertungen hinterlegt sind, jedoch keine mittleren oder negativen. Die Bandbreite reicht von 80er bis hin zu 100er Scores.

Besonders angetan ist die Redaktion von Videogamer: „God of War Ragnarök ist ein Meisterwerk, dicht in seinem verstreuten Spektakel und seiner erzählerischen Masse, fast überwältigend in seinem riesigen Umfang.“

Ähnlich sieht es Push Square: „God of War Ragnarök ist phänomenal. Selbst im Vergleich zu den typischen Spitzenleistungen der PlayStation Studios ist es ein Vorzeigeprodukt – ein meisterhaft gemachtes Spiel, das die Erwartungen an fast jeder Ecke übertrifft.“

Ein weiteres Beispiel kommt von VGC: „God of War Ragnarök ist ein unglaublich besonderes Spiel. Mit fesselnden Darbietungen, die eine erstaunliche Geschichte zu einem atemberaubenden letzten Akt führen, ist es ein Spiel, das alles, was es sich vorgenommen hat, auf dem absolut höchsten Niveau erreicht.“

Screen Rant stimmt folgendermaßen in den Tenor ein: „God of War: Ragnarök setzt neue Maßstäbe, indem es die richtige Balance zwischen tiefgründiger Geschichte und belebendem Gameplay findet.“

Auch wir haben uns „God of War Ragnarök“ angenommen. Der Test von PLAY3.DE öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

Testwertungen zu God of War Ragnarök in der Übersicht (Auswahl):

Dexerto – 100

Videogamer – 100

Gamingbolt – 100

IGN – 100

PlayStation Universe – 100

Push Square – 100

Siliconera – 100

Twinfinite – 100

VGC – 100

Gamingtrend – 100

Attack of the Fanboy – 100

EGM – 100

PLAY3.DE – 95

Forbes – 95

Game Informer – 95

GameByte – 95

Screenrant – 90

TheSixthAxis – 90

Gamespot – 90

Comicbook – 90

Metro GameCentral – 80

The Gamer – 80

Rund 100 Wertungen wurden bisher auf Metacritic zusammengetragen.

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök:

„God of War Ragnarök“ kommt am 9. November 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5 in den Handel. Erste Exemplare befinden sich bereits im Umlauf und stellen eine Spoilergefahr dar.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren