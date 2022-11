God of War Ragnarök: Auflösung, Framerate & mehr – Diese Grafikmodi sind enthalten

In der kommenden Woche wird „God of War: Ragnarök“ endlich für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erscheinen. Passend zum nahenden Release gingen die Entwickler der Sony Santa Monica Studios auf die Grafikmodi des Nachfolgers ein, die auf den verschiedenen Plattformen geboten werden.

Den Anfang macht die Umsetzung für das Standard-Modell der PlayStation 4, auf dem „God of War: Ragnarök“ in der nativen 1080p-Auflösung und 30 Bildern die Sekunde dargestellt wird. Spielt ihr den Action-Titel auf der PlayStation 4 Pro, dann dürft ihr zudem zwischen dem Favor-Performance-Modus (1080-1656p & 30FPS) sowie dem Favor-Quality-Modus (1440-1656p & 30FPS) wählen.

Deutlich mehr Grafikmodi und Darstellungsoptionen werden euch auf der PlayStation 5 geboten.

Im Favor-Performance-Modus läuft die PS5-Version von „God of War: Ragnarök“ mit einer Auflösung von 1440p bis 2160p und zielt dabei auf eine Darstellung in stabilen 60 Bildern die Sekunde ab. Aktiviert ihr den „Hohe Bildrate“-Modus, dann sinkt die Auflösung zugunsten der nicht gesperrten und nach oben hin offenen Framerate auf native 1440p. Die Aktivierung von VRR führt ebenfalls zu einer Auflösung von 1440p und entsperrten 60FPS. Hierfür sind allerdings ein HDMI 2.1-Kabel und ein kompatibles Gerät erforderlich.

Im Favor-Quality-Modus zaubert euch die PlayStation 5 das neue Abenteuer von Kratos und Atreus in 2160p und somit in der nativen 4K-Auflösung auf den Bildschirm. Dafür müsst ihr euch im Gegenzug mit einer Darstellung in 30 Bildern die Sekunde arrangieren. Die Aktivierung von „Hohe Bildrate“ führt zu einer Auflösung zwischen 1800 und 2160p, bei der auf 40FPS abgezielt wird. Mit aktiviertem VRR bietet der Modus darüber hinaus eine Auflösung von 1800 bis 2160p und entsperrte 40 FPS.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

„God of War: Ragnarök“ erscheint am 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Da heute das Review-Embargo fällt, werden die Tests der internationalen Fachpresse bereits im Laufe des heutigen Tages eintreffen.

