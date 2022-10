God of War Ragnarök: 5 Schwierigkeitsgrade und Transmog-System

God of War Ragnarök:

"God of War Ragnarök" bringt nicht nur fünf Schwierigkeitsstufen mit sich. Ebenfalls ist ein Transmog-System mit an Bord, zu dem es noch keine weiteren Einzelheiten gibt.

„God of War Ragnarök“ steht kurz vor der Veröffentlichung und bringt verglichen mit dem Vorgänger einige Neuerungen in das Spiel. Dazu gehört ein Feature, auf das Fans schon länger warten. Es ist ein Transmog-System, das nahezu beiläufig bestätigt wurde.

Auf die Frage, ob es in „God of War Ragnarök“ ein Transmog-System für Rüstungen geben wird, betonte Mihir Sheth, Leiter des Kampfdesigns, während einer Live-Frage im Discord-Kanal von Santa Monica Studio: „Die kurze Antwort ist ja. Es gibt eine Möglichkeit, dies zu tun… Es ist im Spiel enthalten.“

Weitere Details wurden zu diesem Thema nicht geteilt, sodass offen ist, wie das Ganze funktionieren wird. Vielleicht bietet ein Händler diese Funktion an oder man kann Transmog freischalten, indem man die Rüstung auflevelt.

Transmog ist eine abgekürzte Version von „transmogrification“ und steht für „wunderbare Wandlung“. Spieler erhalten mit einem solchen Feature in der Regel allerhand Anpassungsmöglichkeiten, mit denen sie ihre Charaktere optisch modifizieren können.

Schwierigkeitsgrade vorgestellt

Ebenfalls wurden kurz vor dem Launch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade von „God of War Ragnarök“ vorgestellt. Dazu gehören:

Gib mir Story – Einfachster Schwierigkeitsgrad wie schon im Vorgänger

Gib mir Balance – Gewährt ein ausgeglichenes Erlebnis, ähnlich wie im Vorgänger

Gib mir Gnade – Etwas zwischen Story und Balance.

Gib mir keine Gnade – Ähnlich wie die Einstellung „Gib mir eine Herausforderung“ aus GOW 2018.

Gib mir God of War – Die schwerste Schwierigkeitseinstellung im Spiel.

Die Beschreibungen sind weitgehend selbsterklärend. Spieler, die sich lediglich für die Geschichte von „God of War Ragnarök“ interessieren und sich nicht allzu sehr durch das Spiel schnetzeln wollen, wählen die erste Stufe, während schmerzfreie Core-Fans vermutlich das volle „God of War“-Erlebnis favorisieren. Hierbei ist zu beachten: Wer vom härtesten Modus nach unten geht, kann anschließend nicht mehr in diese Stufe zurückkehren.

Die Rezensionen zu „God of War Ragnarök“ werden am 3. November 2022 veröffentlicht, bevor das Spiel am 9. November 2022 für PS4 und PS5 auf den Markt gebracht wird. Da einige Einzelhändler zu voreilig waren, sind bereits Leaks im Umlauf. Santa Monica Studio riet daher zur Vorsicht.

Den Launch-Trailer zu „God of War Ragnarök“ könnt ihr euch nach einem Klick auf den Link anschauen. Ebenfalls ist ein Fotomodus geplant, der irgendwann nach der Veröffentlichung erscheinen wird.

