God of War Ragnarök: Launch-Trailer versüßt die Wartezeit bis zum Release

Passend zum nahenden Launch von "God of War: Ragnarök" nimmt auch die PR-Maschinerie Fahrt auf. So wurde heute ein erster kurzer Launch-Trailer veröffentlicht, der auf das neue Abenteuer von Kratos und Atreus einstimmt.

Vor wenigen Tagen bestätigten die Verantwortlichen der Sony Santa Monica Studios, dass „God of War: Ragnarök“ offiziell den Gold-Status erreichte und somit wie geplant Anfang November erscheinen kann.

Wie es sich für einen ambitionierten Triple-A-Blockbuster vom Schlage eines „God of War: Ragnarök“ gehört, darf eine umfangreiche Marketing-Kampagne natürlich nicht fehlen. Diese startete am heutigen Donnerstag mit einem ersten kurzen Launch-Trailer, mit dem euch die Entwickler der Sony Santa Monica Studios auf den nahenden Release des Nachfolgers einstimmen möchten.

Der besagte Trailer bringt es auf eine Länge von 30 Sekunden und zeigt diverse Spielszenen, die bereits in den letzten Trailern zu sehen waren.

Reviews folgen in der nächsten Woche

Wir hatten bereits die Möglichkeit, das neue Abenteuer von Kratos und Atreus anzuspielen. Warum wir fest davon überzeugt sind, dass es sich bei „God of War: Ragnarök“ um einen der größten Blockbuster des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts handeln wird, verraten wir euch in unserer letzten Vorschau vor dem finalen Test. Apropos Tests: Da das Review-Embargo von „God of War: Ragnarök“ am 3. November 2022 fällt, dürfen wir uns schon Mitte der kommenden Woche über die Tests der internationalen Fachpresse freuen.

„Atreus ist auf der Suche nach Wissen, das ihm helfen soll, die Bedeutung von „Lokis“ Prophezeiung und seine Rolle in Ragnarök zu verstehen. Kratos muss sich entscheiden, ob er sich weiterhin von der Angst, seine Fehler zu wiederholen, gefangen halten lassen will, oder ob er sich daraus befreit, um für Atreus der Vater zu sein, den er braucht“, so die offizielle Beschreibung der Geschichte.

„God of War: Ragnarök“ wird am 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erscheinen.

