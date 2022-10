God of War Ragnarök: Foto-Modus bestätigt – mit einem kleinen Haken

Wenige Tage vor dem offiziellen Release nahmen die Entwickler der Sony Santa Monica Studios via Twitter eine kleine Ankündigung zu „God of War: Ragnarök“ vor, die sich an diejenigen unter euch richtet, die in Spielen gerne mit einem Foto-Modus experimentieren.

Wie das Studio bekannt gab, wird auch „God of War: Ragnarök“ zu den Titeln gehören, die mit einem Foto-Modus versehen werden. Allerdings wird das von der Community gewünschte Feature nicht zum Launch des Nachfolgers Anfang November zur Verfügung stehen. Stattdessen wird es zu einem bisher nicht näher genannten Termin nachgereicht.

Wie die Verantwortlichen der Sony Santa Monica Studios zudem versprachen, sollen weitere Details zum Umfang und den Möglichkeiten des Foto-Modus genannt werden, wenn wir uns dessen Veröffentlichung nähern. Bis dahin werden sich die Spieler und Spielerinnen also noch ein wenig in Geduld üben müssen.

„Der Fotomodus wird nach dem Release den Weg in God of War Ragnarök finden. Wir werden mehr Details mitteilen, sobald wir uns der geplanten Veröffentlichung nähern. Wir können es kaum erwarten, alle eure Aufnahmen zu sehen, sobald es live ist“, heißt es in dem besagten Tweet kurz und knapp.

Erst gestern bedachten uns die Macher der Sony Santa Monica Studios mit einem neuen Entwickler-Tagebuch, in dem über Themen wie das Kampfsystem und die Minibosse gesprochen wird, die im Vergleich mit dem Vorgänger aus dem Jahr 2018 deutlich abwechslungsreicher ausfallen werden. Darüber hinaus warnte das Studio kürzlich vor Spoilern, die aktuell auf sozialen Plattformen wie Twitter ihre Runden drehen, und bat die Spieler und Spielerinnen darum, sich in den kommenden Tagen entsprechend vorsichtig durch das Internet zu bewegen, um unschöne Überraschungen zu vermeiden.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

„God of War: Ragnarök“ erreichte vor ein paar Tagen den Gold-Status und wird somit wie geplant ab dem 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein.

