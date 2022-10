God of War Ragnarök: Das beste PS4-Spiel – PS5-Version ist „das i-Tüpfelchen“

„God of War: Ragnarök“ wird der dritte Cross-Gen-Titel in diesem Jahr sein. Über diese Entscheidung und die Absicht dahinter sprach jetzt Animation Director Bruno Velazquez mit Eurogamer.

Der leitende Entwickler stellte nochmals klar, dass von Anfang an eine Old-Gen-Version geplant war. Bereits im Juni 2021 berichteten wir darüber, als der Chefredakteur von VGC davon erfahren hat. Den Grund dafür könnt ihr euch denken: Sony möchte auf die PS4-Fanbase nicht verzichten.

„Wir wussten also von Anfang an, dass es ein PS4-Spiel werden würde. Wir werden es zum besten PS4-Spiel machen, das wir machen können. Unser Ziel war es, God of War aus 2018 in jeder Hinsicht zu übertreffen. Die PS5-Version zu haben, ist das i-Tüpfelchen,“ erklärt Velazquez.

Zum i-Tüpfelchen zählen die DualSense-Funktionen, der 3D-Sound, eine bessere Grafik und eine flüssigere Performance. Deshalb ist die Current-Gen-Version „die beste Art“, um das Spiel zu erleben. Allerdings wird die PS4-Fassung die altgediente Konsole „bis zum Äußersten ausreizen.“

Velazquez schließt seine Aussage folgendermaßen ab: „Diese Philosophie und Herangehensweise hat uns dabei geholfen, die Zielvorgaben für uns selbst festzulegen, dass wir ein großartiges PS4-Erlebnis und ein noch besseres PS5-Erlebnis schaffen wollen.“

Sequels nicht immer ein großer Schritt

In einem weiteren Interview meldete sich auch Game Director Eric Williams zu Wort. Offen und ehrlich gab er zu: Es könnte Bedenken geben, ob die Weiterentwicklung gegenüber dem Vorgänger groß genug ist. Er hält eine drastische Veränderung aber auch nicht unbedingt für notwendig.

„Sequels sind nicht immer ein so großer Schritt. Sie werden verfeinert, und sie werden eine Fortsetzung sein – besonders im Bereich der Geschichte. Es hätte uns eine Ewigkeit gekostet, das ganze Spiel neu zu entwickeln und dann die Geschichte weiterzuführen“, erklärte er seine Ansicht.

Wer das Reboot gemocht hat, wird auch „God of War: Ragnarök“ mögen. Die Fortsetzung wurde laut Williams noch „viel mehr verfeinert“. Wie groß die Verbesserungen letztendlich ausfallen, erfahren die Spieler am 9. November.

