God of War Ragnarök: Neue Screenshots zeigen Kratos und verschiedene Reiche

God of War Ragnarök:

Kurz vor dem offiziellen Release des Nachfolgers bedachte uns Sony Interactive Entertainment mit frischen Screenshots zu "God of War: Ragnarök". Zu sehen sind Kratos, dessen Sohn Atreus sowie diverse Reiche der nordischen Mythologie, die ihr im Laufe des Abenteuers bereisen werdet.

"God of War: Ragnarök" erscheint Anfang November.

Anfang des kommenden Monats wird „God of War: Ragnarök“ für die PlayStation-Konsolen erscheinen und die Geschichte rund um die nordische Mythologie laut Entwicklerangaben zu einem spektakulären Finale führen.

Um euch die Wartezeit bis zum finalen Release des Nachfolgers ein wenig zu versüßen, stellten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler der Santa Monica Studios über die offizielle PlayStation-Website ein halbes Dutzend neuer Screenshots zu „God of War: Ragnarök“ zur Verfügung.

Die besagten Schnappschüsse stehen wie gehabt in unserer Galerie zur Ansicht bereit und präsentieren euch neben Kratos und dessen Sohn Atreus sechs der neun Reiche der nordischen Mythologie, die ihr in „God of War: Ragnarök“ bereisen werdet – darunter Asgard, Vanaheim, und Jotunheim.

Die Reviews erscheinen bereits vor dem Release

Wie kürzlich von verschiedenen Magazinen bestätigt wurde, können die Reviews zu „God of War: Ragnarök“ bereits vor dem offiziellen Release veröffentlicht werden. Genauer gesagt am 3. November 2022. Somit erfahren wir schon wenige Tage vor der Veröffentlichung des Nachfolgers, ob den Sony Santa Monica Studios erneut der erwartete große Wurf gelingt. Da es der Vorgänger aus dem Jahr 2018 auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von beeindruckenden 94 Prozent brachte, liegt die Messlatte zumindest ziemlich hoch.

Die Geschichte von „God of War: Ragnarök“ wird sich laut Entwicklerangaben unter anderem um Atreus‘ Wunsch nach Weisheit drehen, die ihn in die Lage versetzen soll, die Prophezeiung von Loki zu verstehen. Während um die beiden Protagonisten der drohende Untergang der nordischen Götterwelt tobt, bereisen Kratos und Atreus die verschiedenen Reiche der nordischen Mythologie und stellen sich den dort lauernden Gefahren.

Im Kampf greift Kratos genau wie im Vorgänger auf seine mächtige Leviathanaxt, die ikonischen Chaosklingen und seinen Schild zurück. Unterstützt wird er dabei von Arteus, der seinen Bogen und neue Fähigkeiten nutzt, um seinem Vater im Kampf zur Seite zu stehen.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

„God of War: Ragnarök“ wird am 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren