God of War Ragnarök: Der ambitionierte Nachfolger erreicht den Gold-Status

Zu den größten Titeln des diesjährigen Weihnachtsgeschäft dürfte zweifelsohne „God of War: Ragnarök“ gehören, mit dem die Entwickler der Sony Santa Monica Studios die Geschichte um die nordische Mythologie zu einem spektakulären Finale führen möchten.

Wie die Verantwortlichen von Sony Santa Monica via Twitter bekannt gaben, erreichte das neue Abenteuer von Kratos und Atreus offiziell den Gold-Status. Somit befindet sich „God of War: Ragnarök“ auf dem Weg in die Vervielfältigung und kann wie geplant Anfang des kommenden Monats für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht werden.

Im Zuge der heutigen Ankündigung nutzte das Studio die Gelegenheit, um sich für die Unterstützung der Community zu bedanken.

„Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass God of War: Ragnarök den Gold-Status erreichte“, so die Entwickler der Santa Monica Studios. „Im Namen von SMS und all unseren Partnern möchten wir uns bei den Fans bedanken, die uns im Laufe der Entwicklung unterstützt haben. Wir stehen kurz vor der Veröffentlichung und können es kaum erwarten, dass Sie es am 9. November spielen.“

Die Geschichte des Nachfolgers dreht sich unter anderem um das Schicksal von Kratos‘ Sohn Atreus, der sich auf der Suche nach Wissen befindet, das ihm dabei helfen soll, Lokis Prophezeiung zu verstehen. Bewaffnet mit seiner Leviathanaxt, den Chaosklingen und dem Wächterschild reist Kratos durch die Welten des Lebensbaums Yggdrasil und erkundet laut Entwicklerangaben „gefährliche und atemberaubende Landschaften“, in denen sich zahlreiche mächtige Feinde zum Kampf stellen.

„Kratos muss sich entscheiden, ob er sich weiterhin von der Angst, seine Fehler zu wiederholen, gefangen halten lassen will, oder ob er sich daraus befreit, um für Atreus der Vater zu sein, den er braucht“, heißt es zur Geschichte des Nachfolgers weiter.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

„God of War: Ragnarök“ erscheint am 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

We are thrilled to announce that #GodofWarRagnarok has gone gold!

On behalf of SMS and all of our partners, thank you to the fans for supporting us over the course of development. We’re almost to launch and can’t wait for you to play on November 9! 💙 pic.twitter.com/vptHyKJ1JP

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 7, 2022