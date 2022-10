God of War Ragnarök: Offenbar umfangreiches Day-One-Update geplant

Allem Anschein nach planen die Entwickler der Sony Santa Monica Studios ein umfangreiches Day-One-Update zum in Kürze erscheinenden Action-Titel "God of War: Ragnarök". Dies geht zumindest aus Hinweisen hervor, die im PlayStation Network entdeckt wurden.

Langsam aber sicher nähert sich der Release des ambitionierten Action-Titels „God of War: Ragnarök“, mit dem die Geschichte in der nordischen Mythologie zu einem spektakulären Ende geführt werden soll, mit großen Schritten.

Da man sicherlich nicht über hellseherische Kräfte verfügen musste, um vorherzusagen, dass auch das neue Abenteuer von Kratos und Atreus mit einem Day-One-Update versehen wird, dürfte die folgende Meldung nur die wenigsten überraschen. Wie „PlayStation Game Size“ unter Berufung auf einen Eintrag, der in den Datenbanken des PlayStation Networks entdeckt wurde, berichtet, wird „God of War: Ragnarök“ pünktlich zum Release mit einem umfangreichen Update versehen.

Auf der PlayStation 4 soll der Day-One-Patch einen 18,4 Gigabyte großen Download voraussetzen. Zur PlayStation 5-Version liegen zwar noch keine konkreten Zahlen vor, aufgrund der effektiven Kraken-Technologie dürfte der Download auf der PS5 allerdings etwas kleiner ausfallen.

Entwickler versprechen ein dramatisches Ende mit Überraschugnen

In „God of War: Ragnarök“ verfolgen Kratos und sein Sohn Atreus gleich mehrere Ziele. Zum einen versuchen sie herauszufinden, was es mit Lokis Prophezeiung und dem Schicksal von Atreus auf sich hat. Um entsprechende Informationen in Erfahrung zu bringen, reisen die beiden unter anderem durch die Welten des Lebensbaums Yggdrasil und stellen sich „God of War“-typisch zahlreichen Gegnern und mächtigen Bossen.

Im Kampf greift Kratos in „God of War: Ragnarök“ auf seine Leviathan-Axt, seine Chaos-Klingen und sein starkes Schild zurück, während ihm Atreus mit seinem Bogen Schützenhilfe leistet. Des Weiteren geht es laut den Sony Santa Monica Studios um die Frage, ob Kratos die Fehler seiner Vergangenheit wiederholt oder für Atreus endlich der Vater wird, den sein Sprössling so dringend benötigt.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

„God of War: Ragnarök“ wird ab dem 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein. Neben grafischen und technischen Verbesserungen dürft ihr euch auf der PS5 natürlich über die Unterstützung der exklusiven DualSense-Features freuen, die für eine noch immersivere Spielerfahrung sorgen sollen.

🚨 God of War Ragnarök Update 1.01 Released. 🟩 Update Size : 18.4GB (PS4) 🟧 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/LcRZiAPDOR — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 15, 2022

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren