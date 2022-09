God of War Ragnarök: Epischer Story-Trailer und limitierter Controller präsentiert

Dass auf der neuen State of Play ein Trailer zum kommenden „God of War“-Ableger präsentiert wird, haben nicht viele erwartet. Doch tatsächlich hatte Sony einen neuen Trailer zum mythologischen Action-Kracher in Petto. Und dieser war durchaus beeindruckend: Wir sehen epische Gameplay-Szenen und Ausschnitte von Zwischensequenzen, die eure Lust auf das nordische Finale steigern werden.

So lautet die offizielle Beschreibung: „Werden Sie Zeuge der sich verändernden Dynamik ihrer Beziehung, während sie sich auf den Krieg vorbereiten. Atreus hungert nach Wissen, das ihm helfen soll, die Prophezeiung von „Loki“ zu verstehen. Währenddessen kämpft Kratos darum, sich von der Vergangenheit zu befreien und der Vater zu sein, den sein Sohn braucht. Währenddessen beobachten die Augen von Asgard jeden ihrer Schritte…“

Schaut nun selbst:

Unter anderem sehen wir Tyr, ein Kriegsgott und Sohn von Allvater Odin. Auch Freya aus dem ersten Teil wird gezeigt. Zum Schluss bekommen wir außerdem Donnergott Thor zu Gesicht, der sich mit Kratos eine göttliche Schlacht liefert.

Der Hype steigt weiter an

Ein Zitat von Kratos hat es den Fans besonders angetan: „Death can have me when it earns me“. Leicht machen möchte es der Spartaner den nordischen Gottheiten auf jeden Fall nicht. Ebenfalls für Begeisterung sorgt die Szene, als Atreus einen Pfeil in den Himmel schießt und ein Wolf diesem hinterherjagt. Ein Sinnbild für die nordische Mythologie.

Neben dem Trailer gab es noch eine Ankündigung: Ein DualSense-Controller mit exklusivem Design wird ab dem Erscheinungstag verfügbar sein – in limitierter Auflage. Hier der Trailer dazu:

