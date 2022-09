God of War Ragnarök: Adult Swim veröffentlicht einen Werbeclip mit Rick & Morty

Auch die kreativen Köpfe von Adult Swim können den Release des ambitionierten Action-Titels "God of War: Ragnarök" offenbar kaum erwarten. So stellte das Studio in Zusammenarbeit mit PlayStation einen unterhaltsamen Werbeclip zu "God of War: Ragnarök" bereit, in dem ein Wiedersehen mit Rick und Morty wartet.

Nach dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Remake zu „The Last of Us“ steht der nächste große First-Party-Titel der PlayStation Studios bereits in den Startlöchern.

Die Rede ist von Santa Monicas Action-Titel „God of War: Ragnarök“, der in zwei Monaten für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Zur Einstimmung auf den nahenden Release schlossen sich die Verantwortlichen von PlayStation mit den kreativen Köpfen von Adult Swim zusammen. Heraus kam ein unterhaltsamer Clip, in dem ein Wiedersehen mit den beiden chaotischen Charakteren Rick und Morty wartet, die es in die Welt von „God of War: Ragnarök“ verschlägt.

Den besagten Videoclip haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Durchreist die Welten von Yggdrasil

Laut den verantwortlichen Entwicklern der Sony Santa Monica Studios wird die Geschichte um die nordische Mythologie in „God of War: Ragnarök“ zu einem packenden Finale geführt, das sich „so überraschend wie unvermeidlich“ anfühlen wird. Während um sie herum der drohende Untergang der nordischen Götterwelt tobt, durchreisen Kratos und sein Sohn Atreus die neun Welten des legendären Lebensbaums Yggdrasil und stellen sich dort zahlreichen gefährlichen Gegnern.

Weiter führen die Entwickler aus, dass sich Atreus auf der Suche nach Wissen befindet, das ihm dabei helfen soll, die Bedeutung von Lokis Prophezeiung und die Rolle, die Kratos‘ Sohn im bevorstehenden Ragnarök spielt, zu verstehen. „Kratos muss sich entscheiden, ob er sich weiterhin von der Angst, seine Fehler zu wiederholen, gefangen halten lassen will, oder ob er sich daraus befreit, um für Atreus der Vater zu sein, den er braucht“, heißt es zur Geschichte weiter.

„God of War: Ragnarök“ befindet sich für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird ab dem 9. November 2022 erhältlich sein. Wer bis zum Release des heiß erwarteten Sequels auf dem Laufenden bleiben möchte, findet in unserer Themen-Übersicht alle relevanten Neuigkeiten zu „God of War: Ragnarök“.

