God of War Ragnarök: Animation Director verspricht neue Schild-Moves

Bruno Velazquez arbeitet momentan als Animation Director beim SIE Santa Monica Studio an „God of War: Ragnarök“. Am Samstag schaute er sich den neuesten Science-Fiction-Film „Prey“ an, der sich als Prequel der „Predator“-Reihe versteht. Dabei war er „total geschmeichelt“, dass die Macher sich von einem bestimmten Schild-Move inspirieren ließen. Welcher das ist, zeigen die unterhalb eingebundenen Clips.

Schon im Vorhinein war bekannt, dass „Prey“ zwei Elemente aus „God of War“ enthält. Das teilte der Regisseur namens Dan Trachtenberg im Juni gegenüber Comicbook mit. Neben dem veranschaulichten Move mit dem Schild ist die Art, wie Protagonistin Naru ihre Axt schwingt, an Sonys Action-Adventure angelehnt.

Entwickler geht auf Fan-Frage ein

Jedenfalls stellte ein Fan daraufhin eine scherzhafte Frage an den Entwickler. Er wollte wissen, ob Kratos mit seinem Wächterschild im Nachfolger Moves aus „Prey“ ausführen kann.

Darauf ging der Animation Director kurz ein: „Nun, nicht genau, aber in diesem Spiel kannst du viele neue Dinge mit dem/n Schild(ern) machen.“

Im vergangenen Monat erwähnten die Verantwortlichen auf der offiziellen Produktseite des Spiels eine „Vielzahl neuer Fähigkeiten für Kratos und Atreus“. Dazu zählen also diverse Möglichkeiten mit dem Schutzschild, das eine noch größere Rolle einnehmen wird.

Abgesehen davon ist mit einer komplett neuen Spielmechanik zu rechnen, die für eine Überraschung sorgen soll. Das deutete der Sound Designer Beau Anthony Jimenez im April an.

Bis zum 9. November müssen sich die PlayStation-Spieler noch gedulden. Dann erscheint Kratos und Atreus‘ finales Abenteuer für PS5 und PS4.

