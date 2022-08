God Of War Ragnarök: PlayStation Taiwan feiert Termin mit einer beeindruckenden Sandskulptur

God Of War Ragnarök:

Wie vor ein paar Tagen bestätigt wurde, wird der ambitionierte Action-Titel "God of War: Ragnarök" Anfang November für die PlayStation-Konsolen erscheinen. In Taiwan feierte PlayStation die offizielle Enthüllung des Releasetermins mit einer beeindruckenden Sandskulptur.

"God of War: Ragnarök" erscheint Anfang November.

Nachdem Sony Interactive Entertainment und die Entwickler der Santa Monica Studios in der Vergangenheit mehrfach bestätigten, dass „God of War: Ragnarök“ definitiv noch in diesem Jahr erscheinen wird, wurde mit dem 9. November 2022 vor wenigen Tagen der finale Releasetermin enthüllt.

Doch nicht nur die Spieler und Spielerinnen fiebern derzeit dem Release von „God of War: Ragnarök“ entgegen. Die taiwanesische Niederlassung von PlayStation feierte die offizielle Enthüllung des Releasetermins mit einer beeindruckenden Sandskulptur, die sowohl den Veröffentlichungstermin als auch die beiden Helden Kratos beziehungsweise dessen Sohn Atreus zeigt.

Ein Schnappschuss der besagten Sandskulptur wurde von PlayStation Taiwan via Twitter geteilt.

Erkundet die Welten von Yggdrasil

Wie kürzlich von offizieller Seite bestätigt wurde, führt euer Weg in „God of War: Ragnarök“ unter anderem durch die Welten des Lebensbaums Yggdrasil. Während sich asgardische Streitkräfte auf eine prophezeite Schlacht vorbereiten und auf den endgültigen Untergang der nordischen Götterwelt hinarbeiten, reisen Kratos und sein Sohn Atreus durch „atemberaubende, mythische Landschaften“ und stellen sich fort mächtigen und erschreckenden Feinden.

Im Laufe des Abenteuers stehen die beiden Protagonisten vor der Frage, ob „ihnen ihre eigene Sicherheit oder die der neun Reiche wichtiger ist“. Im spielerischen Bereich bauen die Entwickler der Sony Santa Monica Studios laut eigenen Angaben auf den Stärken von „God of War“ aus dem Jahr 2018 auf und möchten vor allem das Kampfsystem durch neue Fähigkeiten und mächtige Manöver erweitern. Gleichzeitig wird versprochen, dass Kratos‘ Abstecher in die nordische Mythologie zu einem packenden und gleichzeitig überraschenden Finale geführt wird.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

„God of War: Ragnarök“ erscheint für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Neben einer Standard-Ausgabe wird zum Release eine üppig ausgestattete Collector’s Edition veröffentlicht, zu der ihr hier weitere Details findet.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren