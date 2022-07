God of War Ragnarök: Preise der Collector’s Editions wohl bekannt

God of War Ragnarök:

Käufer von "God of War Ragnarök" können wahlweise zu zwei Editions greifen, die recht kostspielig sind. Ein Insider brachte die möglichen Preise ins Gespräch.

„God of War Ragnarök“ bekam kürzlich einen Releasetermin verpasst und auch die Editions des Kratos-Titels wurden vorgestellt.

Beide Editionen enthalten den nachgebildeten Mjölnir-Hammer, wobei die Jötnar-Edition zusätzlich den Soundtrack auf Vinyl und andere kleine Sammlerstücke umfasst.

Unklar war bisher, wie viel Geld die Interessenten in diese Editions investieren müssen. Eine offizielle Bestätigung gibt es zwar noch nicht, doch möchte dergenaueres erfahren haben.

Laut seiner Aussage wird die Collector’s Edition von „God of War“ mit rund 200 Dollar zu Buche schlagen, während die Jötnar Edition etwa 260 Dollar kostet.

Editions ohne Disk

Keine der beiden Editionen wird mit einer physischen Disk ausgeliefert, was nach der Ankündigung für reichlich Diskussionen sorgte. Denn die Collector’s Editions werden mit einem Steelbook bestückt, in das normalerweise eine Disk gepackt wird. Weitere Einzelheiten zu den Editions und eine Auflistung der Inhalte findet ihr in dieser Meldung.

Es ist nicht das erste Mal, dass Käufer einer Collector’s Edition auf die Disk-Version des jeweiligen Spiels verzichten müssen. Auch zu „Horizon Forbidden West“, das im Februar 2022 auf den Markt gebracht wurde, wurden zwei Editionen mit Steelbook veröffentlicht, aber jeweils ohne physische Spielversion.

Für Diskussion sorgte ebenfalls die Entscheidung, das Upgrade kostenpflichtig zu gestalten, was bei Sony-Spielen allerdings die Regel ist. Spieler, die sich dazu entschließen sollten, die Standard-Ausgabe von „God of War: Ragnarök“ für die PS4 zu erwerben, werden beim Upgrade auf die PS5-Version mit knapp zehn Euro zur Kasse gebeten.

Im Laufe des Vormittags berichteten wir bereits davon, dass die Framerate und Auflösung von „God of War Ragnarök“ feststehen könnten. So tauchte Promomaterial auf, das entsprechende Informationen offenbarte. Zuvor machte ein Bild die Runde, das offenbar einen Blick auf alle Welten des Titels werfen lässt.

„God of War: Ragnarök“ wird ab dem 9. November 2022 für die PS4 und PS5 erhältlich sein.

