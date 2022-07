God of War Ragnarök: Framerate & Auflösung der PS5-Version bekannt?

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, wird „God of War: Ragnarök“ wie geplant noch dieses Jahr erscheinen und ab Anfang November für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein.

Ergänzend zur Enthüllung des finalen Releasetermins erreichten uns zum Abschluss der Woche unbestätigte technische Daten zur PlayStation 5-Version von „God of War: Ragnarök“. Wie unter Berufung auf entsprechendes Promo-Material, das der britischen Handelskette ShopTo vorliegen soll, berichtet wird, wird das neue Abenteuer von Kratos und Atreus auf Sonys aktueller Konsole mit den mittlerweile fast schon obligatorischen Darstellungs-Modi versehen.

Je nach persönlicher Präferenz kann dabei zwischen einer höheren Auflösung oder einer höheren Bildwiederholungsrate gewählt werden.

Die Wahl zwischen 4K oder 60FPS?

Entsprechen die unbestätigten Angaben den Tatsachen, dann erhaltet ihr zum einen die Möglichkeit, „God of War: Ragnarök“ auf der PlayStation 5 in flüssigen 60 Bildern zu genießen. Dafür müsst ihr euch auf der anderen Seite mit einer dynamischen 4K-Auflösung arrangieren. Ist euch hingegen eine Darstellung in der nativen 4K-Auflösung wichtig, dann kommt ihr im Resolution-Modus auf eure Kosten, der in 30 Bildern die Sekunde auf den Bildschirm gezaubert wird.

Ebenfalls mit von der Partie ist laut dem Promo-Material eine Unterstützung des 3D-Audio-Features, auf das allerdings nicht näher eingegangen wurde. Der DualSense-Controller der PlayStation 5 wurde zwar nicht explizit erwähnt, wir können aber wohl davon ausgehen, dass dieser ebenfalls in das Spielgeschehen eingebunden wird.

Sollten Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Entwickler der Sony Santa Monica Studios die technischen Details zu „God of War: Ragnarök“ bestätigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„God of War: Ragnarök“ wird ab dem 9. November 2022 für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich sein und die Geschichte in der nordischen Mythologie laut Entwicklerangaben zu einem packenden Finale führen.

