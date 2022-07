God of War Ragnarök: Termin-Verteidigung von Cory Barlog und 1 Million Instagram-Likes

God of War Ragnarök:

Der Veröffentlichungstermin von "God of War Ragnarök" wurde offenbar sorgsam gewählt. Zudem sorgte die Ankündigung in den sozialen Medien für reichlich Likes.

Sony und SIE Santa Monica gaben gestern nach einer langen Wartezeit den Veröffentlichungstermin von „God of War Ragnarök“ bekannt. Der Titel wird im November 2022 für PS4 und PS5 erscheinen. Ebenfalls wurden verschiedene Editionen vorgestellt, darunter die Collector’s und Jotnar Editions.

In einem nachgereichten Statement erklärte der Produzent Cory Barlog, warum man sich für eine Veröffentlichung kurz vor Weihnachten entschieden habe. Demnach war es nicht vorrangiges Ziel, unbedingt in der Vorweihnachtszeit durchzustarten. Dieser Vorwurf kam im Vorfeld von der G4TV-Moderatorin Indiana „Frosk“ Black auf.

So hieß es: „Ich habe das Gefühl, dass God of War im November erscheint, weil sie das Weihnachtsquartal treffen wollen und nicht, weil es ein vernünftiges Veröffentlichungsdatum ist. Ich hoffe, es gibt keinen Engpass und alles läuft nach Plan!“

Daraufhin erklärte der Produzent Cory Barlog: „Ich habe das Gefühl, dass wir viel darüber nachgedacht haben, welches Datum am besten ist und dass wir das beste Datum für das Team, das Spiel und die Fans gewählt haben.“

Zuvor erklärte Sonys Hermen Hulst, dass der Publisher weder die Qualität der eigenen Spiele noch „die Gesundheit und das Wohlbefinden“ der „großartigen Teams“ gefährden würde.

Reichlich Likes auf Instagram und Co

Die Ankündigung des Veröffentlichungstermins von „God of War Ragnarök“ erfolgte gestern ohne Vorankündigung und dergleichen, auch wenn die zahlreichen Gerüchte im Vorfeld die Spannung in die Höhe trieben. Entsprechend hoch war die Resonanz in den sozialen Medien.

Auf Twitter kamen innerhalb kürzester Zeit mehr als 150.000 Likes zusammen. Hinzukamen mehr als 33.000 Retweets. Die Zahlen steigen kontinuierlich.

Noch mehr Reaktionen rief die Ankündigung allerdings auf Instagram hervor, wo sie innerhalb von 17 Stunden eine Million Likes generierte – ein Meilenstein, der auf dem Instagram-Konto von PlayStation nur selten erreicht wird.

Auf dem Account des PS5-Herstellers ist es aber nicht das meistgelikte Instagram-Bild aller Zeiten. Dieser Rekord geht an das PS5-Logo, das im Januar 2020 gepostet wurde und innerhalb von 48 Stunden fast 5 Millionen Likes erreichen konnte.

„God of War Ragnarök“ wird ab dem 9. November 2022 für PS4 und PS5 erhältlich sein. Mehr zum neusten Abenteuer des Serienhelden Kratos erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

